Recomendaciones para evitar accidentes en casa durante Navidad

Con la llegada de las fiestas navideñas, también aumenta el uso de decoraciones, aparatos eléctricos y actividades que pueden poner en riesgo la seguridad en el hogar si no se toman las precauciones correctas.

Por ello, autoridades y expertos en protección civil señalan que diciembre es una temporada en la que los accidentes en casa, desde incendios por cortocircuitos hasta lesiones relacionadas con pirotecnia o mascotas, tienden a incrementarse, por lo que la prevención debe ser una prioridad para las familias mexicanas.

Recomendaciones para evitar accidentes

En México, dependencias como Protección Civil llaman a revisar las instalaciones, usar productos certificados y mantener prácticas seguras para minimizar riesgos y disfrutar las fiestas decembrinas sin contratiempos. No está demás que sigas las siguientes recomendaciones:

-Seguridad con gas y electricidad

Una de las recomendaciones clave para evitar accidentes domésticos en estas fechas es revisar las conexiones de gas y electricidad antes de adornar la casa o encender aparatos. Las luces navideñas, calentadores y otros dispositivos pueden sobrecargar los circuitos si se conectan en exceso o si las instalaciones están en mal estado, aumentando el riesgo de cortocircuitos o incendios.

Protección Civil te exhorta a adquirir luces y adornos que cumplan con las normas de seguridad, evitar sobrecargar tomacorrientes y apagar o desconectar las series luminosas antes de dormir o salir de casa para disminuir las posibilidades de un siniestro.

-Prevención de incendios y uso de adornos

Los adornos tradicionales como veladoras, series de luces y árboles de Navidad representan focos de peligro si no se manejan con cuidado. Debes colocar las velas en superficies seguras y lejos de materiales inflamables, y se recomienda usar luces LED, que generan menos calor y reducen la posibilidad de incendio.

También evita que las decoraciones bloqueen salidas o queden cerca de fuentes de calor como estufas y chimeneas ayuda a mantener un ambiente más seguro.

-Mascotas y niños

La presencia de decoraciones, cables y objetos pequeños puede ser peligrosa para mascotas y niños. Algunas plantas y adornos navideños como el muérdago o la poinsettia son tóxicos si se ingieren, por lo que se recomienda colocarlos fuera del alcance de los animales y supervisar la zona del árbol de Navidad para evitar que se vuelque o muerdan cables.

Asimismo, es importante no permitir que los menores manipulen juegos pirotécnicos o artículos peligrosos porque pueden causar lesiones graves y estrés innecesario tanto en niños como en mascotas.

Preparación y cultura preventiva

Las recomendaciones para unas fiestas decembrinas seguras no sólo incluyen la atención a los riesgos físicos, sino también la planificación y cuidado continuo del hogar.

Revisar el estado de las instalaciones eléctricas con anticipación, mantener detectores de humo en función y educar a la familia sobre cómo actuar en caso de emergencia, son pasos que marcan la diferencia entre una celebración alegre y un accidente lamentable.