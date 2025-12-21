Lectura 3:00 min
Recomendaciones para evitar accidentes en casa durante Navidad
Desde revisar las instalaciones eléctricas hasta verificar que los menores no manipulen pirotecnia, son pasos sencillos para evitar accidentes.
Con la llegada de las fiestas navideñas, también aumenta el uso de decoraciones, aparatos eléctricos y actividades que pueden poner en riesgo la seguridad en el hogar si no se toman las precauciones correctas.
Por ello, autoridades y expertos en protección civil señalan que diciembre es una temporada en la que los accidentes en casa, desde incendios por cortocircuitos hasta lesiones relacionadas con pirotecnia o mascotas, tienden a incrementarse, por lo que la prevención debe ser una prioridad para las familias mexicanas.
Te puede interesar
Recomendaciones para evitar accidentes
En México, dependencias como Protección Civil llaman a revisar las instalaciones, usar productos certificados y mantener prácticas seguras para minimizar riesgos y disfrutar las fiestas decembrinas sin contratiempos. No está demás que sigas las siguientes recomendaciones:
-Seguridad con gas y electricidad
Una de las recomendaciones clave para evitar accidentes domésticos en estas fechas es revisar las conexiones de gas y electricidad antes de adornar la casa o encender aparatos. Las luces navideñas, calentadores y otros dispositivos pueden sobrecargar los circuitos si se conectan en exceso o si las instalaciones están en mal estado, aumentando el riesgo de cortocircuitos o incendios.
Protección Civil te exhorta a adquirir luces y adornos que cumplan con las normas de seguridad, evitar sobrecargar tomacorrientes y apagar o desconectar las series luminosas antes de dormir o salir de casa para disminuir las posibilidades de un siniestro.
-Prevención de incendios y uso de adornos
Los adornos tradicionales como veladoras, series de luces y árboles de Navidad representan focos de peligro si no se manejan con cuidado. Debes colocar las velas en superficies seguras y lejos de materiales inflamables, y se recomienda usar luces LED, que generan menos calor y reducen la posibilidad de incendio.
También evita que las decoraciones bloqueen salidas o queden cerca de fuentes de calor como estufas y chimeneas ayuda a mantener un ambiente más seguro.
-Mascotas y niños
La presencia de decoraciones, cables y objetos pequeños puede ser peligrosa para mascotas y niños. Algunas plantas y adornos navideños como el muérdago o la poinsettia son tóxicos si se ingieren, por lo que se recomienda colocarlos fuera del alcance de los animales y supervisar la zona del árbol de Navidad para evitar que se vuelque o muerdan cables.
Asimismo, es importante no permitir que los menores manipulen juegos pirotécnicos o artículos peligrosos porque pueden causar lesiones graves y estrés innecesario tanto en niños como en mascotas.
Preparación y cultura preventiva
Las recomendaciones para unas fiestas decembrinas seguras no sólo incluyen la atención a los riesgos físicos, sino también la planificación y cuidado continuo del hogar.
Revisar el estado de las instalaciones eléctricas con anticipación, mantener detectores de humo en función y educar a la familia sobre cómo actuar en caso de emergencia, son pasos que marcan la diferencia entre una celebración alegre y un accidente lamentable.