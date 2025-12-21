Aguacate y berries estrenan certificación laboral como eje de la agroexportación mexicana

El gobierno federal dio un paso decisivo para vincular el desempeño exportador del campo mexicano con la formalización del empleo, al presentar recientemente el Certificado Laboral de Agroexportación para el aguacate y avanzar, de manera paralela, en el diseño de un esquema similar para el sector de berries, dos de los productos agrícolas de mayor valor y exposición internacional.

El nuevo certificado laboral para el aguacate, junto con la plataforma VELAGRO, tienen como objetivo central del mecanismo garantizar que cada embarque de exportación esté respaldado por empleo formal y por el respeto a los derechos laborales de las personas jornaleras.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, subrayó que el certificado busca enviar una señal clara a los mercados internacionales. “Que el mundo tenga la certeza de que detrás de cada exportación hay trabajo digno, que hay seguridad social y futuro para las personas jornaleras”, afirmó durante la presentación.

El esquema arrancará con el aguacate hass y contempla una expansión gradual hacia otros productos agrícolas, entre ellos las berries, cuya certificación laboral comenzó a delinearse en mesas de trabajo recientes entre la STPS, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La meta del gobierno es que, al cierre del sexenio, todos los productos agrícolas de exportación cuenten con un mecanismo de verificación laboral.

En el caso del aguacate, la certificación permitirá validar que la mano de obra utilizada en cada embarque esté afiliada al IMSS, estableciendo una relación directa entre volumen exportado y empleo formal. A partir del 1 de abril, las empacadoras deberán registrar sus operaciones en la plataforma VELAGRO y solicitar el certificado correspondiente, aunque se prevé un periodo de transición de seis meses durante el cual la falta del documento no detendrá las exportaciones, con el fin de facilitar la adaptación del sector.

De manera complementaria, el IMSS anunció que fortalecerá la infraestructura de salud en Michoacán para acompañar el incremento esperado en la formalidad laboral, incluyendo la construcción de un nuevo hospital en Villas del Pedregal y una nueva Unidad de Medicina Familiar, lo que refuerza el enfoque integral de la política.

En paralelo, el sector de berries avanza hacia un esquema de certificación laboral con un enfoque similar. México es el tercer exportador mundial de berries y genera ingresos por más de 3,800 millones de dólares, además de emplear a cerca de 470,000 personas. Para este sector, la certificación busca atender rezagos históricos en la formalización del empleo estacional y fortalecer la trazabilidad laboral de las exportaciones, en un entorno de creciente escrutinio internacional.

Las autoridades han señalado que ambos certificados representan una ventaja estratégica frente a mercados cada vez más exigentes en materia social y laboral, particularmente ante las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En este contexto, la formalización del empleo agrícola deja de ser sólo una política social y se convierte en un componente clave de la competitividad y la defensa comercial del país.

Con el aguacate como primer producto certificado y las berries en ruta hacia un esquema similar, el gobierno busca sentar las bases de un nuevo estándar para la agroexportación mexicana, en el que la calidad del producto vaya acompañada de condiciones laborales verificables y de un mayor acceso a la seguridad social para quienes trabajan en el campo.