CDMX tendrá jueves caótico por marchas, bloqueos y desfile del aniversario de la Revolución Mexicana

La Ciudad de México vivirá un “jueves de alta movilidad” este 20 de noviembre debido a más de 30 actividades entre marchas, bloqueos, rodadas ciclistas y el desfile militar por la Revolución Mexicana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pidió a la población anticipar traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Marchas principales

Generación Z se moviliza hacia el Zócalo

Hora: 11:00

11:00 Salida: Ángel de la Independencia y Garibaldi-Lagunilla

Ángel de la Independencia y Garibaldi-Lagunilla Destino: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Motivo: Demandas sobre seguridad, vivienda, empleo y participación ciudadana.

Demandas sobre seguridad, vivienda, empleo y participación ciudadana. Afectaciones: Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo.

Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo. Rutas alternas: Av. Chapultepec, Río San Joaquín, Viaducto y Av. Cuauhtémoc.

Sindicato de Académicos de la UNAM

Hora: 12:00

12:00 Salida: Facultad de Economía

Facultad de Economía Destino: Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Filosofía y Letras Motivo: Incremento salarial y estabilidad laboral.

Incremento salarial y estabilidad laboral. Afectaciones: Insurgentes Sur y vialidades internas de CU.

Insurgentes Sur y vialidades internas de CU. Rutas alternas: Periférico Sur, Eje 10 Sur y Miguel Ángel de Quevedo.

Estudiantes de la UPN, Campus Ajusco

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Carretera Picacho-Ajusco 24

Carretera Picacho-Ajusco 24 Motivo: Asamblea para definir plan de acción.

Asamblea para definir plan de acción. Afectaciones: Picacho-Ajusco y accesos a Héroes de Padierna.

Picacho-Ajusco y accesos a Héroes de Padierna. Rutas alternas: Periférico Sur y Calzada de Tlalpan.

Bloqueos programados

La SSC y el C5 reportaron bloqueos desde las 09:00 horas, especialmente en zonas universitarias y vialidades primarias.

CU (Coyoacán): Insurgentes Sur, Circuito Escolar.

Insurgentes Sur, Circuito Escolar. Reforma (Cuauhtémoc): Tramos cercanos al Ángel y Florencia.

Tramos cercanos al Ángel y Florencia. Roma Norte: Calle Durango.

Calle Durango. Centro Histórico: Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Iztapalapa: Ermita Iztapalapa y Arneses.

Ermita Iztapalapa y Arneses. Tlalpan: Carretera Picacho-Ajusco.

Carretera Picacho-Ajusco. Milpa Alta: Calle Venustiano Carranza.

Otras concentraciones relevantes

Actividades académicas y sociales en Iztapalapa

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Plantel Iztapalapa IV del IEMS

Plantel Iztapalapa IV del IEMS Motivo: Jornada político-cultural en solidaridad con Palestina.

Arquidiócesis de México y familias buscadoras

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Durango 90, Roma Norte

Durango 90, Roma Norte Motivo: Diálogo con familias de personas desaparecidas.

Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social

Hora: 16:00 horas

16:00 horas Lugar: Zócalo

Zócalo Motivo: Demandas agrarias y rechazo al T-MEC.

Rosa Mexicano A.C.

Hora: 16:00 – Ángel de la Independencia

Libres y Combativas MX

Hora: 17:00 – Hemiciclo a Juárez

Rodadas ciclistas y en patines

La ciudad tendrá múltiples rodadas durante el día, que podrían generar cierres momentáneos:

Coyoacán (15:40): Biblioteca Central, Torre del Caballito, Tlihuaca.

Biblioteca Central, Torre del Caballito, Tlihuaca. Álvaro Obregón (07:00): Plaza San Jerónimo, Dinamo 4.

Plaza San Jerónimo, Dinamo 4. Xochimilco (13:00): Centro de Xochimilco, Cerro de la Estrella.

Centro de Xochimilco, Cerro de la Estrella. Cuauhtémoc (17:00): Torre del Caballito, Tlihuaca.

Torre del Caballito, Tlihuaca. Álvaro Obregón (18:00): Insurgentes 2342, Centro Histórico.

Insurgentes 2342, Centro Histórico. Benito Juárez (20:00–20:30): Mixcoac y Portales, Mirador del Ajusco y diversos puntos del centro y sur.

Desfile Militar por la Revolución Mexicana

La Sedena confirmó que el tradicional desfile iniciará a las 10:00 horas desde el Zócalo rumbo al Monumento a la Revolución.

Ruta: Zócalo, 5 de Mayo, Bellas Artes, Juárez, Eje Central, Torre del Caballito, Av. de la República, Monumento a la Revolución. Se prevén cierres totales y parciales en la zona centro durante las primeras horas del día.

Recomendaciones generales