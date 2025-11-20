Buscar
CDMX tendrá jueves caótico por marchas, bloqueos y desfile del aniversario de la Revolución Mexicana

La capital prevé más de 30 movilizaciones entre marchas, bloqueos y rodadas; autoridades recomiendan anticipar traslados y usar vías alternas.

María Fernanda Sosa Santiago

La Ciudad de México vivirá un “jueves de alta movilidad” este 20 de noviembre debido a más de 30 actividades entre marchas, bloqueos, rodadas ciclistas y el desfile militar por la Revolución Mexicana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pidió a la población anticipar traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Marchas principales

Generación Z se moviliza hacia el Zócalo

  • Hora: 11:00
  • Salida: Ángel de la Independencia y Garibaldi-Lagunilla
  • Destino: Zócalo capitalino
  • Motivo: Demandas sobre seguridad, vivienda, empleo y participación ciudadana.
  • Afectaciones: Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo.
  • Rutas alternas: Av. Chapultepec, Río San Joaquín, Viaducto y Av. Cuauhtémoc.

Sindicato de Académicos de la UNAM

  • Hora: 12:00
  • Salida: Facultad de Economía
  • Destino: Facultad de Filosofía y Letras
  • Motivo: Incremento salarial y estabilidad laboral.
  • Afectaciones: Insurgentes Sur y vialidades internas de CU.
  • Rutas alternas: Periférico Sur, Eje 10 Sur y Miguel Ángel de Quevedo.

Estudiantes de la UPN, Campus Ajusco

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Carretera Picacho-Ajusco 24
  • Motivo: Asamblea para definir plan de acción.
  • Afectaciones: Picacho-Ajusco y accesos a Héroes de Padierna.
  • Rutas alternas: Periférico Sur y Calzada de Tlalpan.

Bloqueos programados

La SSC y el C5 reportaron bloqueos desde las 09:00 horas, especialmente en zonas universitarias y vialidades primarias.

  • CU (Coyoacán): Insurgentes Sur, Circuito Escolar.
  • Reforma (Cuauhtémoc): Tramos cercanos al Ángel y Florencia.
  • Roma Norte: Calle Durango.
  • Centro Histórico: Plaza de la Constitución.
  • Iztapalapa: Ermita Iztapalapa y Arneses.
  • Tlalpan: Carretera Picacho-Ajusco.
  • Milpa Alta: Calle Venustiano Carranza.

Otras concentraciones relevantes

Actividades académicas y sociales en Iztapalapa

  • Hora: 11:00 horas
  • Lugar: Plantel Iztapalapa IV del IEMS
  • Motivo: Jornada político-cultural en solidaridad con Palestina.

Arquidiócesis de México y familias buscadoras

  • Hora: 11:00 horas
  • Lugar: Durango 90, Roma Norte
  • Motivo: Diálogo con familias de personas desaparecidas.

Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social

  • Hora: 16:00 horas
  • Lugar: Zócalo
  • Motivo: Demandas agrarias y rechazo al T-MEC.

Rosa Mexicano A.C.

  • Hora: 16:00 – Ángel de la Independencia

Libres y Combativas MX

  • Hora: 17:00 – Hemiciclo a Juárez

Rodadas ciclistas y en patines

La ciudad tendrá múltiples rodadas durante el día, que podrían generar cierres momentáneos:

  • Coyoacán (15:40): Biblioteca Central, Torre del Caballito, Tlihuaca.
  • Álvaro Obregón (07:00): Plaza San Jerónimo, Dinamo 4.
  • Xochimilco (13:00): Centro de Xochimilco, Cerro de la Estrella.
  • Cuauhtémoc (17:00): Torre del Caballito, Tlihuaca.
  • Álvaro Obregón (18:00): Insurgentes 2342, Centro Histórico.
  • Benito Juárez (20:00–20:30): Mixcoac y Portales, Mirador del Ajusco y diversos puntos del centro y sur.

Desfile Militar por la Revolución Mexicana

La Sedena confirmó que el tradicional desfile iniciará a las 10:00 horas desde el Zócalo rumbo al Monumento a la Revolución.

Ruta: Zócalo, 5 de Mayo, Bellas Artes, Juárez, Eje Central, Torre del Caballito, Av. de la República, Monumento a la Revolución. Se prevén cierres totales y parciales en la zona centro durante las primeras horas del día.

Recomendaciones generales

  • Salir con anticipación.
  • Evitar circular por Reforma, Centro Histórico, CU y Picacho-Ajusco.
  • Consultar redes de la SSC, C5 y SEMOVI para actualizaciones.
  • Usar transporte público cuando sea posible.

