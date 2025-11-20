Lectura 3:00 min
CDMX tendrá jueves caótico por marchas, bloqueos y desfile del aniversario de la Revolución Mexicana
La capital prevé más de 30 movilizaciones entre marchas, bloqueos y rodadas; autoridades recomiendan anticipar traslados y usar vías alternas.
La Ciudad de México vivirá un “jueves de alta movilidad” este 20 de noviembre debido a más de 30 actividades entre marchas, bloqueos, rodadas ciclistas y el desfile militar por la Revolución Mexicana. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pidió a la población anticipar traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.
Marchas principales
Generación Z se moviliza hacia el Zócalo
- Hora: 11:00
- Salida: Ángel de la Independencia y Garibaldi-Lagunilla
- Destino: Zócalo capitalino
- Motivo: Demandas sobre seguridad, vivienda, empleo y participación ciudadana.
- Afectaciones: Reforma, Juárez, Eje Central y 5 de Mayo.
- Rutas alternas: Av. Chapultepec, Río San Joaquín, Viaducto y Av. Cuauhtémoc.
Sindicato de Académicos de la UNAM
- Hora: 12:00
- Salida: Facultad de Economía
- Destino: Facultad de Filosofía y Letras
- Motivo: Incremento salarial y estabilidad laboral.
- Afectaciones: Insurgentes Sur y vialidades internas de CU.
- Rutas alternas: Periférico Sur, Eje 10 Sur y Miguel Ángel de Quevedo.
Estudiantes de la UPN, Campus Ajusco
- Hora: 12:00
- Lugar: Carretera Picacho-Ajusco 24
- Motivo: Asamblea para definir plan de acción.
- Afectaciones: Picacho-Ajusco y accesos a Héroes de Padierna.
- Rutas alternas: Periférico Sur y Calzada de Tlalpan.
Bloqueos programados
La SSC y el C5 reportaron bloqueos desde las 09:00 horas, especialmente en zonas universitarias y vialidades primarias.
- CU (Coyoacán): Insurgentes Sur, Circuito Escolar.
- Reforma (Cuauhtémoc): Tramos cercanos al Ángel y Florencia.
- Roma Norte: Calle Durango.
- Centro Histórico: Plaza de la Constitución.
- Iztapalapa: Ermita Iztapalapa y Arneses.
- Tlalpan: Carretera Picacho-Ajusco.
- Milpa Alta: Calle Venustiano Carranza.
Otras concentraciones relevantes
Actividades académicas y sociales en Iztapalapa
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Plantel Iztapalapa IV del IEMS
- Motivo: Jornada político-cultural en solidaridad con Palestina.
Arquidiócesis de México y familias buscadoras
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Durango 90, Roma Norte
- Motivo: Diálogo con familias de personas desaparecidas.
Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social
- Hora: 16:00 horas
- Lugar: Zócalo
- Motivo: Demandas agrarias y rechazo al T-MEC.
Rosa Mexicano A.C.
- Hora: 16:00 – Ángel de la Independencia
Libres y Combativas MX
- Hora: 17:00 – Hemiciclo a Juárez
Rodadas ciclistas y en patines
La ciudad tendrá múltiples rodadas durante el día, que podrían generar cierres momentáneos:
- Coyoacán (15:40): Biblioteca Central, Torre del Caballito, Tlihuaca.
- Álvaro Obregón (07:00): Plaza San Jerónimo, Dinamo 4.
- Xochimilco (13:00): Centro de Xochimilco, Cerro de la Estrella.
- Cuauhtémoc (17:00): Torre del Caballito, Tlihuaca.
- Álvaro Obregón (18:00): Insurgentes 2342, Centro Histórico.
- Benito Juárez (20:00–20:30): Mixcoac y Portales, Mirador del Ajusco y diversos puntos del centro y sur.
Desfile Militar por la Revolución Mexicana
La Sedena confirmó que el tradicional desfile iniciará a las 10:00 horas desde el Zócalo rumbo al Monumento a la Revolución.
Ruta: Zócalo, 5 de Mayo, Bellas Artes, Juárez, Eje Central, Torre del Caballito, Av. de la República, Monumento a la Revolución. Se prevén cierres totales y parciales en la zona centro durante las primeras horas del día.
Recomendaciones generales
- Salir con anticipación.
- Evitar circular por Reforma, Centro Histórico, CU y Picacho-Ajusco.
- Consultar redes de la SSC, C5 y SEMOVI para actualizaciones.
- Usar transporte público cuando sea posible.