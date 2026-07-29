Prioriza Felifer protección de peatones, ciclistas y automovilistas en Querétaro

Con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de todas las personas que transitan por la ciudad, así como brindar el mantenimiento a la infraestructura vial en el municipio, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, a través de las Secretarías de Movilidad y de Servicios Públicos Municipales implementó la colocación de rejillas temporales en registros.

El alcalde indicó que muchos de estos registros corresponden a dependencias de otros niveles de gobierno y no es responsabilidad del municipio la colocación de tapas en registros, no obstante, la prioridad es cuidar la integridad de peatones, motociclistas, ciclistas y automovilistas, así como su patrimonio, y fomentar la circulación adecuada en las vialidades de la ciudad.

“Es nuestra obligación cuidar tu integridad y tu patrimonio. Entonces, aunque no sea competencia del municipio, tomamos responsabilidad y en esta estrategia de la Secretaría de Movilidad estamos colocando estas rejillas temporales, que aparte están diseñadas también para la seguridad de ciclistas, motociclistas y obviamente los vehículos y peatones”, indicó el alcalde.

Foto: Municipio de Querétaro

Señaló que ya se han colocado más de 40 tapas temporales en registros durante los últimos meses y se le brinda un tiempo de respuesta a las instituciones para que realicen la reparación correspondiente de manera definitiva.

Los distintos operativos se realizan de manera constante durante la noche o la madrugada en toda la capital queretana, con el fin de no afectar el tránsito vehicular durante el día y evitar que existan afectaciones en los traslados.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a los ciudadanos para que reporten al 070 aquellos registros abiertos que requieran la instalación temporal de rejillas, a fin de que dicha anomalía pueda ser atendida a la brevedad por parte de las brigadas municipales encargadas.