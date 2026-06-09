Propuesta de pensiones a maestros costaría hasta 20 puntos del PIB

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones ante las movilizaciones anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en los próximos días y garantizó que no habrá represión contra el magisterio, al tiempo que se mantendrá la realización en paz de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria señaló que existen grupos interesados en generar confrontaciones para proyectar una imagen negativa del país a nivel internacional.

“Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. Lo que buscan es que haya represión”, afirmó.

Por su parte, Martí Batres, titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aseguró que aplicar la propuesta de la CNTE en materia de pensiones costaría más de 7 billones de pesos.

“El Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea, más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir o constituir un nuevo fondo solidario”, indicó.

Diálogo

Por su parte, los secretarios de Gobernación y de Educación Pública, Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, afirmaron que las mesas de trabajo con la CNTE continúan abiertas y que el gobierno federal mantiene una política de diálogo permanente para atender las demandas del magisterio.

La funcionaria destacó que, por instrucción presidencial, ninguna de las exigencias planteadas por los docentes ha sido descartada y todas continúan siendo analizadas.

Delgado Carrillo, presentó un balance de las acciones impulsadas por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación en beneficio de las y los maestros.

Algunos de los principales logros destacó la abrogación de la reforma educativa de 2013, la recuperación salarial del magisterio, la basificación de más de un millón de docentes entre 2018 y 2026, así como las reformas al sistema de pensiones.