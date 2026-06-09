Ubican en camión de la CNTE 59 explosivos caseros

Autoridades federales y capitalinas informaron el decomiso de 59 explosivos de fabricación casera en uno de los vehículos que transportaban a estudiantes y maestros que se dirigían a la Ciudad de México para participar en las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a, a través de la red social X, conocer que el hallazgo ocurrió durante un dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros instalado en la autopista México-Cuernavaca. Los explosivos fueron asegurados y quedaron bajo resguardo de personal especializado del agrupamiento Zorros.

Se informó que la inspección se llevó a cabo de manera pacífica y con el consentimiento de los pasajeros, en coordinación con personal de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno de la Ciudad de México.

“En efecto, fue encontrada una caja con 59 explosivos en uno de los vehículos”, indicó Gobernación.

El subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Arturo Medina, explicó que la revisión se efectuó por razones de seguridad para proteger tanto a los manifestantes como a la población en general.

Asimismo, hizo un llamado a evitar cualquier acto de violencia durante las movilizaciones y reiteró el respaldo gubernamental al derecho a la protesta pacífica.

Desvíos y revisión

Mientras se realizaban las inspecciones, la SSC implementó un operativo vial en la autopista México-Cuernavaca para desviar la circulación de vehículos particulares con dirección a la capital del país.

Las revisiones se realizaron en el contexto de la llegada a la Ciudad de México de contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes acudirían a respaldar las protestas de la CNTE.

Horas antes del hallazgo de los explosivos, manifestantes denunciaron que autoridades habían impedido el avance de autobuses con normalistas de Ayotzinapa en la caseta de Tlalpan.

Ante esta situación, la CETEG llamó a sus integrantes a trasladarse hacia la zona para liberar la vialidad. Usuarios de redes sociales reportaron la presencia de al menos 16 autobuses retenidos sobre la autopista México-Cuernavaca, donde también se encontraban elementos de la SSC y representantes de la CNDH.

Ayer la CNTE se movilizó a las sedes de las principales televisoras del país.