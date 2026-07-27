No se cumplirá el plan México

Nos enfrentamos a una economía casi estancada dado que la inversión tanto pública como privada no ha tenido el crecimiento esperado. Aunque la privada es la que preocupa más, no hay herramientas que hagan pensar que está detonará. Estamos hablando que la inversión privada representa un poco más del 80%, pero ante la incertidumbre nacional e internacional no parece haber estímulos locales para abrir negocios, así que las perspectivas para los siguientes años serán complejas.

¿Se puede hacer algo? Economistas y especialistas en el sector, dicen que sí. Establecen mecanismos internos que le permitan dar certeza jurídica a las empresas, comenzando por una mejor regulación judicial, misma que en 2027 tendrá la oportunidad de establecer mejores condiciones para México y no pata algunos cuantos.

El gran “pero” es la falta de voluntad política que ponga en marcha estrategias como el Plan México, y detone políticas que se venían trabajando antes del 2017.

Y es cierto que el Plan Mexico no va a resolver los grandes temas del país, no es la salvación de política pública para estimular la economía, pero de ponerse en práctica se avanzaría.

Cuando el gobierno actual habla del Plan México es hablar de que el Gobierno Federal pretende sustituir importaciones de Asia y desarrollar proveedores mexicanos. Es decir, que cerca de los 300 mil millones de dólares que se importaban desde Asia que se produzcan en México, y ello nos permita integrar de mejor forma las cadenas productivas que en su mayor parte están dedicadas a la exportación hacia EU y al mercado local.

Y el segundo objetivo a decir de cúpulas empresariales es desarrollar varias partes del país, y se genere inversión y empleo.

¿Cómo Vamos? Con algunos avances que están lejos de ser suficientes para

el nivel de inversión, generar un millón y medio de empleos y detonar sectores claves como; energía, salud, semiconductores, temas agrícolas y textiles, cuyas metas se hablaron al inicio de este sexenio.

Por ejemplo, es cierto que hay un comité de salud, y ya comenzó el proceso de licitación de compra consolidada de medicamentos para 2027, pero los pendientes en ello hacen que en la realidad no se vea reflejado ni fechas establecidas para arrancar la compra de medicamentos, ni cómo se vayan a distribuir, así que es muy probable que no exista un abasto de medicinas en enero del 2027.

Qué decir del sector energético, donde las licitaciones se encuentran detenidas, qué decir del precio del petróleo que sigue ahogando al empresariado.

En infraestructura el avance es lento, y así podemos seguir con los sectores y estados considerados claves en el desarrollo nacional como de exportación.

El Plan México es una buena propuesta en papel, pero ya las voces de economistas y analistas sales a decir que no se cumplirá. La estructura actual no es suficiente para ponerse en marcha y ayude, ¿será que en breve se pueda corregir rumbo y salgan los temas adelante en pro de mejorar las condiciones económicas de un país? Usted qué cree.