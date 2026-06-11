Negociaciones en Segob exhiben ruptura en CNTE

En un intento de destrabar las negociaciones y parar las movilizaciones a horas de que inicie el Mundial de Futbol, el gobierno federal ofreció a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la creación conjunta de una reforma educativa, aunque descartaron la posibilidad de hacer cambios al sistema de pensiones, una de las principales demandas del magisterio.

Por su parte, la CNTE señaló que las propuestas "no fueron suficientes”, sin embargo, dejaron en vilo su respuesta ya que anunciaron que las nuevas propuestas serán sometida a votación ante la Asamblea Nacional Representativa, en donde también se determinará si levantan o no el plantón que rodea la plancha del Zócalo capitalino.

A contrarreloj, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE, celebraron una nueva reunión con la CNTE, a quienes por cerca de siete horas trataron de convencer de levantar su huelga nacional que, desde hace de 10 días, ha generado tensión con el gobierno federal por la organización de la organización de la Copa del Mundo.

Según lo expresado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el gobierno ha presentado una ruta de propuestas concretas orientadas a resolver las demandas del magisterio, como es la desaparición de la USICAMM y la reforma de pensiones.

“Les propusimos iniciar de inmediato una ruta de trabajo que incluya una consulta democrática, escuela por escuela, para lograr una iniciativa de reforma educativa que haga posible la desaparición del USICAMM y establezca una nueva relación de trabajo entre maestras y maestros, y el Estado, donde prevalezcan los derechos laborales, la transparencia y no se caiga en las prácticas del pasado de los gobiernos neoliberales, de corrupción e influyentismo”, expresó la funcionaria tras la reunión.

Recordó que buscan mejoras en el sistema de pensiones, a través de la construcción de nuevas instituciones públicas como la aseguradora pública para pensiones; sin embargo, enfatizó que “no podemos ir más allá de las posibilidades que marca el presupuesto”.

Asimismo, detalló que propuso se instale una Comisión Permanente que aterrice jurídica y técnicamente estos planteamientos.

Fue así que aseguró que el gobierno federal seguirá en espera de una respuesta. “Buscamos tener contrapropuestas de su parte que nos permitan aproximarnos y avanzar”.

Exigen respuestas concretas

Por su parte, la CNTE reiteró que las demandas centrales del movimiento continúan vigentes y que la solución de fondo requiere respuestas concretas por parte del Estado mexicano, no anuncios ni dilaciones.

“La CNTE ratifica la exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales administrado por las Afores, el establecimiento de un sistema solidario de pensiones que garantice una jubilación digna para las y los trabajadores, así como la desaparición de la UMA como referencia para el cálculo de las pensiones”, señaló la CNTE.

Eva Hinojosa, de la sección 18 de Michoacán, recalcó que las propuestas recibidas serán expuestas durante su Asamblea Nacional Representativa que se esperaba concluyera durante la madrugada de hoy.

Detalló que por parte del ISSSTE se propuso seguir con mesas técnicas “para trabajar lo que viene siendo la ley del ISSSTE de 2007”.

Este anuncio generó descontento entre los maestros que esperaban a las afueras de la Secretaría de Gobernación, quienes lanzaron reclamos y rechiflidos a los negociadores, lo que provocó que salieran a prisa del lugar.

Qué protestas se esperan durante la inauguración del mundial

Madres Buscadoras: Exigen justicia por los 134,000 desaparecidos. Se concentran a las 06:00 hrs frente al Estadio Azteca y Parque Cantera.

CNTE (Maestros): Demandan mejoras salariales y derogación de la Ley del ISSSTE. Marchan a las 08:00 hrs desde el Zócalo y Reforma hacia el Fan Fest.

ANTAC (Transportistas): Protestan contra asaltos y asesinatos en carreteras. Salen en caravana lenta a las 09:30 hrs desde Periférico Sur y Vaqueritos hacia Tlalpan.

Frente del Campo Mexicano: Exigen precios de garantía y financiamiento agrícola. Se reúnen a las 10:00 hrs en el cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte.

Jubilados de Pemex y CFE: Protestan por desabasto de medicamentos y pensiones dignas. Se concentran a las 10:00 hrs en Periférico Sur, junto al Hospital Picacho.

Sindicatos de Salud: Reclaman insumos médicos y fin a la precarización laboral. Salen a las 10:30 hrs de Avenida del Imán hacia los accesos del estadio.

Hará gobierno inspecciones más exhaustivas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, afirmó que el Gobierno de México mantendrá el diálogo con los grupos de manifestantes que arriban a la capital del país, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad adecuadas y privilegiar las expresiones pacíficas.

Durante una supervisión de los operativos preventivos implementados en coordinación con autoridades capitalinas, el funcionario señaló que la estrategia busca que la protesta social pueda coexistir con las actividades cotidianas de residentes, visitantes y personas que transitan por la ciudad.

“Verificar que las condiciones de seguridad sean las adecuadas y que el diálogo sea una herramienta que nos permita que haya expresiones pacíficas en la Ciudad de México y también en cualquier otro lugar del país”, expresó.

Por otro lado, indicó que esperaban el arribo de 16 autobuses a la capital del país con manifestantes.

Asimismo, destacó que las movilizaciones del día hace unos días se desarrollaron sin incidentes gracias a los acuerdos alcanzados mediante el diálogo entre autoridades y participantes.

Medina explicó que se realizan inspecciones preventivas a los autobuses que trasladan a los manifestantes y adelantó que se buscará hacerlas más exhaustivas para garantizar la seguridad de los pasajeros.

“Porque tenemos que garantizar que las condiciones de quienes viajan en estos autobuses sean seguras”, afirmó. (Con información de Arturo Rojas)