La presidenta Claudia Sheinbaum decidió diálogo sin intermediarios con los maestros

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los temas relacionados con el magisterio se resolverán de manera directa con los docentes, ya no con las cúpulas sindicales.

“Sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. Vámonos directo, para qué seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida”, afirmó en referencia a las negociaciones que mantiene su gobierno con la disidencia magisterial sin que a la fecha haya acuerdo, lo que mantiene protestas y bloqueos de maestros en calles de la Ciudad de México para boicotear la realización del Mundial 2026 que se inaugurará hoy.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional anunció que las consultas directas escuela por escuela y maestro por maestro en todo el país iniciará en agosto próximo.

“Queremos saber si saben las maestras y los maestros de los estados todas las propuestas que hemos hecho. A lo mejor no está llegando la información”, expresó, pero aclaró que el diálogo con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no se cerrará sino que se mantendrá abierto.

El primer tema que se someterá a consulta directa con los maestros, explicó, es el relacionado con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), que su gobierno plantea extinguir, sin que ello implique regresar al esquema anterior para el ingreso, promoción y movilidad laboral de los docentes que generó “mucha corrupción’’.

“Difícilmente creo yo, y además hablando con muchos maestros y maestras, que estén muy de acuerdo en que regresen las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados a decidir quién entra y quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro”, dijo.

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