Clima en México: ¿lloverá el fin de semana de los últimos partidos del Mundial 2026?

Este fin de semana se llevará a cabo la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, así como el partido que definirá el tercer lugar de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, el cual disputarán Inglaterra y Francia.

Si tienes planeado asistir a los Fan Fest oficiales de la FIFA en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, o si simplemente deseas realizar una escapada o evitar que las lluvias te tomen por sorpresa, te compartimos el pronóstico meteorológico para este sábado 18 y domingo 19 de julio.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este fin de semana se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana. Además, se prevé caída de granizo en los estados del noroeste y occidente de México.

Esto ocasionado por la persistencia del monzón mexicano sobre el noroeste del territorio, canales de baja presión extendidos sobre la Mesa del Norte y el sureste de México, así como circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera. A estos fenómenos se suma la divergencia en altura y el avance de la onda tropical número 19, la cual se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, interactuando con una zona de baja presión que mantiene potencial de desarrollo ciclónico.

A su vez, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en las entidades del noroeste y norte de la República Mexicana, los estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán.

El SMN alerta que las lluvias fuertes podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y estructuras publicitarias.

¿Cuál será el clima para el sábado 18 de julio?

El sábado se llevará a cabo el partido entre Inglaterra y Francia por el tercer lugar del Mundial 2026 a las 15:00 horas. Para este día, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acumulando de 50 a 75 milímetros, en el centro y suroeste de Chihuahua, el noroeste y sur de Durango, el norte y centro de Sinaloa, Nayarit y el oeste y sur de Jalisco.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el este de Sonora, el oeste y sur de Zacatecas, Aguascalientes, Colima, el oeste y sur de Michoacán, el suroeste de Guanajuato, el norte del Estado de México, la costa y sureste de Guerrero, el noreste y suroeste de Oaxaca, y el sur de Veracruz.

Por otro lado, se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que en Baja California y Baja California Sur solo se estiman lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Vientos con rachas de hasta 70 km/h

Se pronostican rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Puebla, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se espera viento de componente sur de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Para el resto de las entidades, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

En las costas se espera oleaje de hasta 3 metros de altura

En la costa occidental de la península de Baja California, el SMN prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, de 1.5 a 2.5 metros en el golfo de Tehuantepec, y de 1.0 a 2.0 metros en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Temperaturas máximas superiores a 45°C

Se prevé que el termómetro superará los 45 grados Celsius en el noroeste de Baja California y alcanzará registros de 40 a 45 grados Celsius en el centro de Baja California Sur, el noroeste, centro y sur de Sonora, y el norte de Sinaloa.

En estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén máximas de 35 a 40 grados Celsius, mientras que en Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos las temperaturas oscilarán entre los 30 y 35 grados Celsius.

¿Cuál será el clima para el domingo 19 de julio?

El domingo se disputará la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina a las 13:00 horas (hora del centro de México), y se prevé que las condiciones climatológicas se intensifiquen en el noroeste.

Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, para el sureste de Sonora, el suroeste de Chihuahua y el norte de Sinaloa, así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el noroeste de Durango.

Las lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros se esperan en el oeste y sur de Zacatecas, Aguascalientes, el oeste de Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, la costa de Guerrero y el suroeste de Oaxaca.

Los intervalos de chubascos se prevén en el centro, oriente y sureste del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que Baja California, Nuevo León, Tlaxcala y Morelos experimentarán lluvias aisladas menores a 5 milímetros.

Vientos con rachas de hasta 60 km/h

Se espera viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h para Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Chiapas; y de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h para Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Costas con oleaje de hasta 2.5 metros de altura

En la costa occidental de la península de Baja California se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, a su vez, en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (sur), Tabasco y Quintana Roo se espera oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura.

Temperaturas máximas superiores a los 45°C

En el noroeste de Baja California es donde se pronostican las temperaturas más altas con máximas superiores a 45 °C, además de temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (noreste), Tamaulipas (noroeste).

A su vez, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían experimentar temperaturas máximas de 35 a 40 °C. Por otra parte, en el noreste de Guanajuato se esperan máximas de 30 a 35 °C.