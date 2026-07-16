Didier Deschamps y Thomas Tuchel: la tarea de reparar en tiempo récord

Francia e Inglaterra deberán reponerse de sus dolorosas derrotas en las semifinales del Mundial 2026 para disputar el partido por el tercer puesto: en el fondo, el menos deseado por los equipos participantes, pero que entregará 29 millones de dólares, que no es tanto, respecto a lo que recibirá el cuarto lugar (27 mdd).

Por un lado, Francia, se quebró mentalmente, al verse encerrados por la metódica España, incluso, su referente Kylian Mbappé perdió la cabeza al cometer una falta y ver la tarjeta amarilla. Sin embargo, tienen liderando a un entrenador experto en su Selección. Deschamps ha dirigido a 'Les Bleus' cuatro Mundiales y ahora con su retiro, buscará cerrar su carrera con el bronce.

El partido de este sábado en Miami pondrá fin a la etapa de 14 años de entrenador de Didier Deschamp, periodo en el que llevó a Francia a conquistar el título del Mundial 2018 y el subcampeonato en 2022.Foto: Reuters

Del bando contrario, el alemán Thomas Tuchel, que se ha dado a conocer por su metodología basada en matemáticas, psicología y teorías neurocientíficas, tiene una tarea más complicada con la Selección de Inglaterra. Al perder en la semifinal contra Argentina 2-1, jugadores pilares como Harry Kane y Jude Bellingham criticaron el planteamiento defensivo para mantener el 1-0, que les favoreció solamente hasta el minuto 85, cuando llegó el gol de Enzo Fernández y después, el de Lautaro Martínez al 92’.

Tuchel tiene un contrato (recién ampliado en febrero pasado) que le vincula hasta la Eurocopa 2028. Él se mantiene decidido y cuenta con el respaldo de la Federación inglesa. Al preguntársele si quería seguir liderando el equipo durante los próximos dos años, respondió:

El entrenador de Inglaterra,Thomas Tuchel, afirma que es necesario cambiar el ADN del futbol inglés para que su equipo gane grandes torneos, e insiste en que está “comprometido al 100 %” a continuar en el cargo.Foto: Reuters

“Sí, al 100 %. Aún hay mucho margen de mejora y estoy encantado de trabajar en ello. He disfrutado cada día del Mundial. Tras la victoria en cuartos de final contra Noruega, comenté que percibo una desconexión entre lo que veo en los entrenamientos (en cuanto a nivel futbolístico) y lo que ocurre durante los partidos. Podemos imponer más nuestro juego con el balón. Podemos demostrar la calidad que tenemos como futbolistas. Esa capacidad sigue ahí; la veo en los entrenamientos y en cada concentración, y también aquí, en el Mundial. Sigo sintiendo que hay un nivel superior que debemos alcanzar. Tenemos que dar el salto a ese siguiente nivel para conseguir el gran premio”.

marisol.rojas@eleconomista.mx