¿Seguirá temblando en Chiapas? Esto se sabe tras las 91 réplicas del sismo magnitud 7.4

El sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes 17 de julio frente a las costas de Chiapas ha dejado, hasta las 13:00 horas, un total de 91 réplicas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). La réplica de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 6.5, mientras que las autoridades federales y estatales mantienen la vigilancia permanente de la actividad sísmica en la región.

El movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 horas, con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo y una profundidad de 10 kilómetros. El temblor fue percibido con fuerza en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, además de sentirse en algunas zonas de la Ciudad de México, Guatemala y El Salvador.

SSN mantiene monitoreo por las réplicas

El Servicio Sismológico Nacional informó que las réplicas forman parte del proceso natural de liberación de energía después de un sismo de gran magnitud. De las 91 registradas hasta el momento, la más fuerte fue de magnitud 6.5 y otra alcanzó 5.8 alrededor de las 09:14 horas. La última reportada antes del corte informativo ocurrió a las 12:26 horas con magnitud 4.9.

Especialistas explican que este tipo de actividad puede extenderse durante horas, días o incluso semanas, dependiendo de la evolución del fenómeno tectónico.

¿Por qué Chiapas registra tantos sismos?

Chiapas es una de las regiones con mayor actividad sísmica de México debido a la interacción entre las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica y el Caribe.

En esta zona ocurre un proceso conocido como subducción, mediante el cual la placa de Cocos se introduce debajo de la placa de Norteamérica, acumulando grandes cantidades de energía que eventualmente se liberan en forma de sismos. Esta dinámica geológica explica la frecuente ocurrencia de movimientos telúricos, así como la posibilidad de registrar numerosas réplicas tras un evento de gran magnitud.

Reportan daños menores y saldo blanco

La Coordinación Nacional de Protección Civil y autoridades estatales desplegaron recorridos de inspección en municipios cercanos al epicentro para evaluar posibles afectaciones.

Hasta el momento, el saldo preliminar apunta a daños menores en los municipios de Suchiate, Tapachula, Mazatán y Huixtla, donde se reportaron grietas en al menos 13 viviendas, desprendimientos de plafones, afectaciones en dos escuelas y algunas fugas de gas que fueron atendidas por cuerpos de emergencia.

Además, autoridades chiapanecas informaron que tres personas sufrieron lesiones leves y recibieron atención médica, mientras que no se reportan víctimas mortales ni daños estructurales de consideración.

El sismo también provocó evacuaciones preventivas en inmuebles públicos y centros educativos tanto en Chiapas como en regiones de Guatemala.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Tras el movimiento, usuarios cuestionaron la ausencia de la alerta sísmica. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó que el estado no forma parte de la cobertura del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), cuyos sensores se encuentran instalados principalmente en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

En la Ciudad de México tampoco se activó el sistema debido a que los parámetros establecidos para emitir la alerta no fueron alcanzados. Minutos después del sismo, la Secretaría de Marina (Semar) emitió una alerta preventiva de tsunami para las costas del Pacífico mexicano y Guatemala.

Sin embargo, tras analizar las variaciones del nivel del mar, el Centro de Alerta de Tsunamis determinó cancelar la advertencia al concluir que no se esperaban cambios significativos que representaran un riesgo para la población.

El sismo también se sintió en Centroamérica

El movimiento fue percibido con fuerza en Guatemala y El Salvador, donde las autoridades activaron protocolos preventivos. En Guatemala se suspendieron clases en algunos departamentos cercanos a la frontera con México y se reportaron daños menores en viviendas, mientras que el presidente Bernardo Arévalo confirmó que no hubo víctimas fatales.

Por su parte, El Salvador descartó cualquier riesgo de tsunami y señaló que no se registraron afectaciones de consideración tras el evento.