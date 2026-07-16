España y Argentina disputarán la final del Mundial con plantillas que valen más de 2,320 millones de dólares

La final del Mundial 2026 reunirá a dos de las selecciones más valiosas del planeta. España cuenta con la tercera plantilla de mayor valor de mercado del fútbol mundial, tasada en 1,400 millones de dólares, solo por detrás de Francia e Inglaterra. Argentina, por su parte, ocupa el séptimo lugar del escalafón, con una valoración de 925 millones de dólares. En conjunto, ambas selecciones pondrán en juego 2,320 millones de dólares en valor de mercado.

El partido por el título se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford (Nueva Jersey, Estados Unidos). El escenario, con capacidad para 82,500 espectadores, fue elegido por la FIFA para albergar el compromiso que definirá al campeón del Mundial 2026.

Los jugadores más valiosos de España son Lamine Yamal, tasado en 200 millones de euros (229 millones de dólares); Pedri, con un valor de 150 millones de euros (172 millones de dólares); y Pau Cubarsí, valorado en 80 millones de euros (91.73 millones de dólares). Los tres futbolistas pertenecen al FC Barcelona y concentran buena parte del valor de la plantilla dirigida por Luis de la Fuente.

Por el lado de Argentina, el futbolista con mayor cotización es Julián Álvarez, cuyo valor de mercado asciende a 100 millones de euros (114 millones de dólares). Lo siguen Enzo Fernández, con 90 millones de euros (103.20 millones de dólares), y Lautaro Martínez, tasado en 85 millones de euros (97.47 millones de dólares), quienes lideran la base del equipo campeón del mundo.

Eliminaron a las nóminas más caras

El camino hacia la final también significó la eliminación de las plantillas más valiosas del fútbol mundial. España derrotó 2-0 a Francia en semifinales, selección que lidera el ranking de valor de mercado con una nómina tasada en 1,740 millones de dólares, mientras que Argentina superó 2-1 a Inglaterra, cuya plantilla está valorada en 1,560 millones de dólares, la segunda más costosa del escalafón.