CDMX prevé lluvias fuertes y siete concentraciones este viernes; estas zonas tendrán afectaciones

La Ciudad de México enfrentará este viernes una jornada con posibles complicaciones para la movilidad debido a siete concentraciones, dos rodadas ciclistas y diversos eventos masivos, mientras que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias fuertes durante la tarde y noche, con riesgo de encharcamientos y tránsito lento en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para este viernes no hay marchas programadas; sin embargo, sí se tienen previstas siete concentraciones, dos rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, los cuales podrían generar afectaciones viales en varias alcaldías.

¿Dónde habrá concentraciones este viernes?

Entre las movilizaciones más relevantes destacan:

08:45 horas: Colectivo "Furia NB" en los Juzgados Penales de la colonia Doctores, para manifestarse por el archivo temporal de una investigación relacionada con una víctima de la comunidad LGBTTTIQ+.

Colectivo "Furia NB" en los Juzgados Penales de la colonia Doctores, para manifestarse por el archivo temporal de una investigación relacionada con una víctima de la comunidad LGBTTTIQ+. 09:00 horas: Mercaditas Autónomas Momoxcas, en la explanada de la alcaldía Milpa Alta, donde se realizará una Mercadita Feminista para promover la autonomía económica de las mujeres.

Mercaditas Autónomas Momoxcas, en la explanada de la alcaldía Milpa Alta, donde se realizará una Mercadita Feminista para promover la autonomía económica de las mujeres. 09:30 horas: Colectiva "Las Tonatzin", en las instalaciones del DIF Xochicalco, para exigir medidas de protección en favor de una menor presuntamente víctima de maltrato infantil.

Colectiva "Las Tonatzin", en las instalaciones del DIF Xochicalco, para exigir medidas de protección en favor de una menor presuntamente víctima de maltrato infantil. 12:00 horas: Colectivo DUB Latinoamérica, en el Monumento a la Madre, donde solicitarán el reconocimiento del autocultivo y la posesión libre de cannabis, así como la creación de un Centro de Cultura Cannábica.

Durante el día también se prevén actividades del Movimiento de Regeneración Sindical en Benito Juárez, de Liberum A.C. en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y una reunión vecinal en Pedregal Carrasco, en Coyoacán. Además, la SSC tiene registradas dos rodadas ciclistas, una con salida en Azcapotzalco y otra desde San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta.

Vialidades con posibles afectaciones

Las autoridades capitalinas prevén complicaciones en vialidades como Insurgentes Sur, Doctor Lavista, James Sullivan, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, México-Coyoacán, Xochicalco y Periférico Sur, además de zonas cercanas a los puntos donde se desarrollarán las concentraciones.

La movilidad también podría verse afectada por eventos masivos como el FIFA Fan Festival en el Zócalo, la Expo Medio Maratón en el World Trade Center, Disney On Ice en el Auditorio Nacional y diversos espectáculos deportivos y culturales programados para este viernes.

Lluvias fuertes complicarán la movilidad

A las movilizaciones se sumará el pronóstico de lluvias para la capital. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la Ciudad de México mantendrá condiciones de cielo nublado con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros, principalmente durante la tarde y la noche.

Las precipitaciones estarán asociadas a canales de baja presión, la onda tropical número 16 y condiciones de inestabilidad atmosférica sobre el centro del país. Además de descargas eléctricas, las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, reducción de la visibilidad y mayores tiempos de traslado.

Se esperan tormentas más intensas durante el fin de semana

Como complemento al pronóstico para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante el fin de semana persistirá el temporal lluvioso en gran parte del país debido a la interacción de varias ondas tropicales, canales de baja presión y sistemas ciclónicos en niveles altos de la atmósfera.

Para el sábado se prevén lluvias fuertes a intensas en entidades del centro, sur y sureste de México, mientras que la CDMX mantendrá probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de árboles, afectaciones viales e inundaciones en zonas de riesgo.

Ante este panorama, la SSC recomienda anticipar los traslados, consultar rutas alternas y mantenerse informado sobre el estado del tránsito y las condiciones meteorológicas antes de salir de casa.