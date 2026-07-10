Terremotos en Venezuela: Grupo Bimbo y Save the Children abren campaña de apoyo humanitario.

Grupo Bimbo y Save the Children pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos para fortalecer la respuesta humanitaria dirigida a las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, incluidos colaboradores de la compañía que resultaron damnificados.

BC

La iniciativa busca canalizar recursos para atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas y respaldar las labores que Save the Children realiza en el país, donde distribuye suministros esenciales, brinda atención médica primaria mediante clínicas móviles y ofrece espacios seguros para la atención de la salud mental de niñas, niños y familias.

Las aportaciones pueden realizarse desde 100 pesos mexicanos o 5 dólares estadounidenses a través del sitio www.emergenciahumanitaria.mx. Como parte del esfuerzo, Grupo Bimbo igualará el monto de las donaciones recibidas, hasta un millón de dólares (USD), con el objetivo de ampliar el impacto de la ayuda.

BC

La panificadora destacó que mantiene una relación de más de 30 años con Venezuela, donde opera panaderías y centros de venta y emplea a más de 400 colaboradores. Por su parte, Save the Children trabaja en el país desde 2018 y, junto con organizaciones locales, ha brindado apoyo a más de 270,000 personas desde 2020.

"Esta alianza con Save the Children multiplica el alcance de nuestro compromiso con las personas afectadas, así como con nuestros colaboradores", afirmó Alejandra Ibarrola, directora de Impacto Social de Grupo Bimbo.