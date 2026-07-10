Reino Unido vigilará a Amazon, Microsoft, Google y Oracle por su riesgo para el sistema financiero

El Banco de Inglaterra, la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) comenzarán a supervisar a las compañías estadounidenses Amazon, Microsoft, Google y Oracle por considerarlas 'terceras partes críticas' para el sistema financiero británico.

Estas compañías ha sido designadas como proveedores de tecnología y otros servicios que sustentan el sistema financiero de Reino Unido, debido a que muchas otras empresas dependen de sus servicios y una interrupción o fallo podría afectar a múltiples empresas o mercados simultáneamente.

Así, las autoridades británicas buscan monitorizar el posible impacto en la estabilidad financiera del país que podrían llegar a tener fallos de estas empresas al contar con servicios utilizados por millones de consumidores y empresas.

"Los reguladores colaborarán con los proveedores de servicios críticos para abordar los riesgos sistémicos y reducir el riesgo de que la interrupción de los servicios que prestan se extienda por todo el sistema financiero de Reino Unido. Esto fortalecerá la resiliencia del sistema y mejorará la coordinación y el intercambio de información en todo el sector financiero británico", reza un comunicado emitido por el Banco de Inglaterra.

Las compañías deberán identificar y gestionar "eficazmente" los riesgos que afectan a sus servicios críticos, así como mantener una comunicación "abierta y oportuna" con los reguladores y empresas dependientes de ellos, sobre todo durante incidentes "graves".

"A medida que los terceros críticos se integran cada vez más en las operaciones de las instituciones financieras, pueden introducir nuevas formas de riesgo sistémico. Nuestro enfoque proporcionado para supervisar a estos proveedores garantizará que estas dependencias se gestionen de forma que se salvaguarde la estabilidad financiera", sostuvo la subgobernadora de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden.

"Los terceros críticos prestan servicios esenciales que impulsan la innovación y el crecimiento. Sin embargo, cuando los mismos proveedores prestan servicios a miles de empresas, un solo fallo puede repercutir en todo el sistema financiero", destacó el director ejecutivo de la FCA, Nikhil Rathi.