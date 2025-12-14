CATEM destaca deslinde de Harfuch: investigación contra “El Limones” no está ligada a sindicatos

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezada por el diputado de Morena, Pedro Haces, resaltó el deslinde que hizo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre un supuesto vínculo entre el líder criminal "El Limones" y este sindicato.

A través de una tarjeta informativa, la CATEM sostuvo que el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que la investigación inicio por denuncias específicas sobre extorsión que no están vinculadas a ningún sindicato.

Además de resaltar que los delitos por los que se le señala a Edgar Rodríguez Ortiz, "El Limones", supuesto integrante de la organización criminal "Los Cabrera", se trata de una extorsión directa, "desde cobrarle a empresarios, a agricultores por agua, también por pozos de agua, hay varios, varios delitos, que se están investigando pero ninguno esta relacionado como tal, como con un sindicato, o con algún vínculo politico" y que hasta el momento no hay relación Pedro Haces.

Previamente, el también líder de Morena en San Lázaro, Pedro Haces Barba, rechazó que “El Limones”, haya sido secretario de organización de esa central obrera en el estado de Durango.

“No tiene, ni ha tenido ningún vínculo con CATEM. La única información oficial es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, en ningún momento establece relación alguna con nuestra organización”, subrayó en redes sociales.

Incluso, la CATEM acusó al gobierno de Durango, que encabeza el priista Esteban Villegas, de hacer una campaña negra en contra de este sindicato.

"En declaración oficial, la autoridad confirma que no existe relación con sindicatos ni con actores políticos" añadió este domingo el morenista en redes sociales.

El "Limones" es acusado de ser integrante de la organización criminal "Los Cabrera", afín a "Los Mayos" del Cártel del Pacífico, y ser responsable de extorsionar a comerciantes y ganaderos en La Laguna que comprende Durango y Coahuila.