UIF bloquea cuentas de “Limones” y su red cercana

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el bloqueos de las cuentas bancarias de Edgar Rodríguez Ortiz, el Limones, así como de personas vinculadas a su círculo cercano.

El Limones, integrante de la organización criminal Los Cabrera, afín a Los Mayos del Cártel del Pacífico y señalado como secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en La Laguna que comprende Durango y Coahuila, fue detenido en días pasados por autoridades federales acusado de extorsionar a comerciantes y ganaderos.

Es de resaltar que su detención fue a través de un operativo a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Durante los operativos se aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.

Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones irregulares de Edgar “N”, relacionadas con fraude y lavado de dinero.

La investigación señala presuntos movimientos de recursos a través de personas físicas, operadores sindicales y empresas con actividad atípica.

Sobre este asunto, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezada por Pedro Haces negó la información de que Edgar Rodríguez Ortiz, alias “Limones”, haya sido Secretario de Organización de este gremio sindical en Durango y Coahuila.

"La CATEM es y ha sido siempre una organización sindical limpia y que ha destacado como pieza fundamental en la protección de los derechos sindicales de sus trabajadores", dijo.