Cae El "Limones", operador de extorsión ligado a Los Cabrera

En un operativo conjunto entre fuerzas federales, fue detenido, en Durango, Edgar “N”, alias “Limones”, identificado como integrante de la organización criminal “Los Cabrera”, grupo afín a Los Mayos del Cártel del Pacífico y uno de los principales operadores de extorsión en la región Lagunera.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura a través de su cuenta de X, que el detenido estaba bajo investigación por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por gestionar las finanzas del grupo criminal.

Mediante un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que, tras obtener datos de prueba, un juez de control otorgó órdenes para intervenir diversos inmuebles en Coahuila y Durango. En los operativos fueron detenidas otras personas, además de Edgar “N”.

“Con información del CNI se identificó la operación de una célula delictiva relacionada con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región, con lo cual se obtuvieron datos de prueba suficientes que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir diversos inmuebles”, indicó la SSPC, a través de la comunicación oficial.

Durante el operativo, coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico. Harfuch agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó “operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude”, vinculadas al detenido.

Además de sus actividades con el crimen organizado, “Limones”, medios locales indicaron que se desempeñaba como secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango. Según se reportó, horas antes de confirmarse su captura, elementos de Marina y de la FGR realizaron un fuerte operativo en las oficinas de la CATEM en Gómez Palacio, donde el perímetro fue acordonado por al menos dos cuadras.

CATEM niega vínculo

Por su parte, la CATEM negó que Edgar “N” haya ocupado el cargo de secretario de Organización dentro de este sindicato, como difundieron diversos medios de comunicación.

“La CATEM es y ha sido siempre una organización sindical limpia y que ha destacado como pieza fundamental en la protección de los derechos sindicales de sus trabajadores”, señaló el documento firmado por Erick Ricardo Osornio Medina, secretario de Organización y Promoción Sindical del CEN de CATEM.