Alistan denuncias penales por muertes de mexicanos en EU

El gobierno de México iniciará “acciones legales contundentes”, que incluyen la presentación de denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por los 17 mexicanos muertos bajo custodia y en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó Roberto Velasco Álvarez.

“El número de personas mexicanas que han perdido la vida en distintas situaciones relacionadas con acciones realizadas por ICE o con centros de detención de ICE se eleva a 17 personas mexicanas, de las cuales 14 han sido bajo custodia de ICE, es decir, en centros de detención, y tres en operativos de ICE, como fue el caso de Lorenzo”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores.

Lorenzo Salgado Araujo fue el último mexicano abatido por arma de fuego a manos de un elemento de ICE el pasado martes en Houston, Texas, en un operativo para su arresto.

La nueva estrategia gubernamental incluye también acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención mediante el envío de “cartas de cese y desistimiento”; la presentación de solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de mexicanos en centros de detención mediante el otorgamiento de medidas cautelares, y la exigencia a Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, de proteger a los connacionales en los centros de detención de ICE.

Periodo más letal

Las muertes de mexicanos bajo la custodia del ICE se han incrementado drásticamente durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump.

De acuerdo con la información pública sobre los fallecimientos de migrantes bajo la custodia del ICE, en los últimos nueve años fiscales de EU, se ha reportado la muerte de 27 mexicanos en algún centro de detención y al menos 50% de los casos se presentaron en los últimos dos años, es decir, bajo la segunda administración de Donald Trump.

Previo al regreso de Trump a la Presidencia, las muertes de connacionales detenidos por ICE, en seis años fiscales (de 2018 a 2023), sumaron 12 casos.

En el año fiscal 2024 —uno antes de que Donald Trump retomara la presidencia—, no se tiene registros de la muerte de algún migrante mexicano.

Sin embargo, una vez que el magnate republicano regresó, estas muertes crecieron de manera exponencial, pues en tan solo dos años fiscales (2025 y lo que va del 2026), al menos 15 mexicanos han muerto en custodia del ICE, bajo circunstancias poco claras.

Un caso reciente es el del mexicano Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien fue detenido por el ICE el 8 de enero de 2026 y murió tres meses después en el Centro Correccional de Winn (WCC) en Winnfield, Luisiana.

Las circunstancias de su muerte no son claras ya que, según el reporte del ICE, el día de su fallecimiento, el 11 de abril de 2026, a las 8:10 am fue encontrado inconsciente en su celda por otros detenidos, además de que presentaba una “parálisis facial del lado izquierdo, cianosis (decoloración de la piel causada por bajo nivel de oxígeno en la sangre) y sin pulso”.

No obstante, luego de que le dieran reanimación por varios minutos y fuera trasladado a los servicios médicos de emergencia del centro correccional, a las 8:51 am se declaró su muerte.

En el reporte, el ICE argumentó que Cabrera Clemente contaba con antecedentes de hipertensión y que un día antes de su muerte fue evaluado varias veces por quejas que incluían dolor de cabeza, dolor de garganta, síntomas similares a los de la gripe y dolor lumbar intermitente.

Otro caso es el de José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, quien murió en Adelanto, California el 25 de marzo de 2026. Según la información oficial, a las 5:35 pm de ese día, el mexicano fue encontrado sentado en su litera, inclinado hacia un lado, respirando e inconsciente, con saliva saliendo de su boca, y luego de aplicarle reanimación fue declarado muerto una hora después.

Días antes de su muerte, Ramos Solano fue revisado y presentó presión arterial elevada, al igual que su glucosa, y colesterol, además de la vitamina D baja y alta proteína en la orina.

Asimismo, hay casos de suma preocupación, como la muerte de Royer Pérez Jiménez, un mexicano de tan solo 19 años que fue detenido por ICE el 21 de febrero de 2026 y quien supuestamente se suicidó en un centro de detención de Florida el 16 de marzo pasado.

O el de Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, detenido por el ICE el 7 de enero de 2026 y quien el 14 de enero de 2026 supuestamente también se suicidó en su celda. Así como Leo Cruz Silva, un mexicano de 34 años detenido el 30 de septiembre de 2025, y reportado como muerto a causa de suicidio el 4 de octubre de ese mismo año.

Según los reportes del ICE, tanto Royer Pérez Jiménez, como Heber Sánchez Domínguez y Leo Cruz Silva, fueron encontrados muertos en sus celdas con una ligadura alrededor del cuello.

Mientras que otra parte de las muertes de mexicanos reportadas por el ICE se atribuyen a complicaciones de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes o paros cardíacos.

Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante destacó que el incrementó exponencial de muertes de migrantes tiene que ver con una política migratoria muy agresiva.

Asimismo, destacó que muchas de estas muertes están relacionadas con quejas sobre el manejo de los centros de detención, incluidas las que tienen que ver con una mala atención a la salud, a los servicios básicos, así como abusos, incluso, golpes, y demás maltratos.

La experta destacó que las notas diplomáticas pueden ser ignoradas por el gobierno de EU.

“Lo más importante es impulsar litigios estratégicos en cortes federales estadounidenses, es decir, la vía penal que esto en la práctica ha demostrado ser la vía más efectiva para frenar pues las medidas migratorias, agresivas y violatorias de derecho de Donald Trump”, dijo.