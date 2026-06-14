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El Economista
Política

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“Cascarita por la memoria y contra el olvido”

Los integrantes de los colectivos de búsqueda exigieron justicia y gritaron consignas contra las autoridades de México.

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Madres buscadoras y colectivos que exigen justicia por los desaparecidos en México.Foto EE: Rosario Servin

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Colectivos jugaron una cascarita por los desaparecidos y desaparecidas en avenida Reforma.Foto EE: Rosario Servin

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Colectivos jugaron una cascarita por los desaparecidos y desaparecidas en avenida Reforma.Foto EE: Rosario Servin

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Colectivos jugaron una cascarita por los desaparecidos y desaparecidas en avenida Reforma.Foto EE: Rosario Servin

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Colectivos jugaron una cascarita por los desaparecidos y desaparecidas en avenida Reforma.Foto EE: Rosario Servin

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Colectivos jugaron una cascarita por los desaparecidos y desaparecidas en avenida Reforma.Foto EE: Rosario Servin

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Colectivos jugaron una cascarita por los desaparecidos y desaparecidas en avenida Reforma.Foto EE: Rosario Servin

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Colectivos jugaron una cascarita por los desaparecidos y desaparecidas en avenida Reforma.Foto EE: Rosario Servin

Familiares, amigos y colectivos buscadores de personas desaparecidas llevaron a cabo la “Cascarita por la memoria y contra el olvido”, acto simbólico y de protesta para visibilizar la crisis de desapariciones en México.

Reunidos sobre Paseo de la Reforma y Río Rhin, espacio denominado como la Glorieta de las y los Desaparecidos, los asistentes exigieron a las autoridades avances en la localización de sus seres queridos.

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La actividad, convocada por organizaciones y personas buscadoras, consistió en jugar partidas de futbol, al tiempo que clamaban justicia y gritaban consignas. Asimismo, difundían fotografías y mensajes de memoria. 

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