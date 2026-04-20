Canadá agradece la "rápida respuesta" de México ante muerte de turista por ataque en Teotihuacán

El gobierno canadiense agradeció la rápida respuesta por parte de autoridades mexicanas tras el ataque armado registrado este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, Estado de México, en el que falleció una turista canadiense y otro ciudadano originario de este país resultó herido.

En un breve mensaje compartido en sus redes sociales, el ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá detalló que funcionarios consulares se mantienen en contacto con los familiares de los canadienses afectados luego de que un hombre realizara disparos en la Pirámide de la Luna, donde también resultaron alrededor de seis personas más heridas entre ellas una persona menor de edad.

"Como consecuencia de un terrible acto de violencia armada, una canadiense falleció y otro resultó herido en Teotihuacán, México. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, y los funcionarios consulares se han puesto en contacto con ellos para brindarles asistencia".

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) reportó que inmediatamente tras el atentado se mantiene en contacto con la embajada de Canadá en el país y otras embajadas de las personas que resultaron afectadas.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, detalló que de las personas que resultaron lesionadas por arma de fuego, dos de ellas son colombianas, una es rusa.

Además, una persona sufrió una fractura y otra un esguince, ambas por caídas, informaron los servicios públicos de salud, que también atendieron a una persona por "crisis de ansiedad".

El hombre que realizó disparos, posteriormente se quitó la vida, confirmaron autoridades federales.

"Agresión directa"

El incidente se registró en la Pirámide la Luna, la única del sitio que puede ser subida por los visitantes a través de unas empinadas escalinatas de piedra volcánica.

Según las investigaciones preliminares "pareciera una agresión directa", añadió Castañeda, quien declinó dar más detalles.

Videos en redes sociales, tomados desde distintos ángulos, muestran a quien sería el atacante en la parte media de la estructura, de unos 45 metros de altura y donde hay una suerte de descanso.

El individuo, que en algunas fotos se observa con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla oscura, parece llevar una arma corta en la mano. Al escucharse un disparo, varias personas se protegen en el suelo a unos metros de distancia del agresor.

El Gabinete de Seguridad de México reportó que se hallaron "un arma de fuego, un arma blanca (cuchillo) y cartuchos útiles" en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional.

"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X.

El recinto permanece bajo resguardo de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional que suman unos 300 efectivos.

México cuenta con cerca de 200 sitios arqueológicos de gran atractivo para los turistas y donde se han registrado algunos accidentes, pero este es el primer reporte de una agresión armada en varias décadas.

En el marco del Mundial de Futbol 2026, cuya inauguración será en México el 11 de junio, se espera que incremente el número de turistas extranjeros que lleguen a estos sitios.

(Con información de AFP)