Israel dice haber atacado "unas 150" posiciones de Hezbolá en Líbano en 48 horas

El ejército israelí anunció el sábado por la noche haber atacado "unas 150" posiciones del movimiento islamista libanés proiraní Hezbolá en 48 horas en el sur del Líbano.

Entre los objetivos figuran "depósitos de armas, cuarteles generales, [y] lanzadores" de misiles o cohetes, indica un comunicado militar israelí.

El presidente libanés Joseph Aoun denunció los "ataques israelíes incesantes, que quedan impunes" a pesar de un presunto alto el fuego en vigor.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel para vengar la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

La situación en este frente es uno de los puntos de fricción en las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, puesto que Teherán exige un alto el fuego en Líbano para avanzar en un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra regional.