Vinculan a proceso al alcalde de Cuautla; permanecerá en prisión preventiva

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús "N", presidente municipal de Cuautla, Morelos, quien permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las investigaciones en su contra por presuntos vínculos con actividades delictivas.

La dependencia informó que, tras concluir la ampliación del plazo constitucional, un juez determinó que existían datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal contra el edil. Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, Jesús "N" permanecerá internado en Sonora.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y forma parte de las indagatorias que se siguen en torno a diversos presidentes municipales de Morelos.

Detención derivó del Operativo Enjambre

La captura de Jesús Corona Damián ocurrió el pasado 30 de mayo como parte del denominado Operativo Enjambre, estrategia federal enfocada en combatir presuntos nexos entre funcionarios públicos y grupos criminales.

En aquel momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención fue resultado de una orden de aprehensión emitida por la FGR y ejecutada por fuerzas federales.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), bajo la conducción del Ministerio Público Federal.

Más de 85 funcionarios detenidos en Morelos

La aprehensión del alcalde de Cuautla se suma a una serie de acciones emprendidas por autoridades federales en Morelos desde finales de abril.

Según datos difundidos por el Gabinete de Seguridad, más de 85 funcionarios han sido detenidos en la entidad por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y casos relacionados con extorsión.

Entre los detenidos se encuentran al menos siete presidentes municipales en funciones.

Tras la captura de Jesús Corona Damián, García Harfuch aseguró que el Gobierno federal mantiene una política de "cero impunidad" frente a cualquier posible relación entre autoridades y grupos criminales.

La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Jesús "N" debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.