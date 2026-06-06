Selección Mexicana incentiva actividad física para niños previo al Mundial

A pesar de estar en una concentración de máxima exigencia rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana se dio espacio para incentivar actividad física y convivencia con niños.

Esto ocurrió durante el último entrenamiento a puertas abiertas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el sábado 6 de junio, justo cinco días antes del debut mundialista contra Sudáfrica.

Decenas de niños se dieron cita en el ‘búnker’ del Tri no sólo para recibir autógrafos y saludos de los 26 futbolistas convocados por Javier Aguirre, sino también para ejercitarse en cancha con algunas rutinas de toque de balón.

Esto fue posible gracias a la campaña ‘Be Active’, creada por la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que fue anunciada desde mayo de 2026 como parte de las actividades sociales alrededor de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

“Según los informes de la OMS, el 80% de los niños no hacen suficiente ejercicio. A raíz de esto, la FIFA y la OMS crearon las campañas ‘Be Active’ y ‘Bring the moves’. Una hora de ejercicio diario puede ayudarles a llevar una vida más sana”, menciona un comunicado en el sitio oficial de la FIFA.

Los niños “concentrados” en el CAR portaron casacas amarillas con un número 60 de gran tamaño en el pecho, haciendo alusión a los 60 minutos de actividad física diaria que trata de incentivar la campaña.

También tenía las conceptos “jugar, moverse y divertirse”. Con dichas casacas, los niños participaron en dinámicas con el famoso balón Trionda, que es el que oficialmente se utilizará en los 104 partidos de la Copa del Mundo.

Además, los pequeños recibieron autógrafos por parte de sus ídolos del Tri. Entre los más solicitados estuvieron Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo.

“Los mensajes esenciales de la campaña son: ejercicio físico es beneficioso para el cuerpo, la mente y el corazón. Es necesario hacerlo al menos 60 minutos al día y no importa qué tipo de ejercicio hagas”, continúa el comunicado.

La Selección Mexicana ofreció un entrenamiento a puertas abiertas que duró alrededor de hora y media en el CAR, dirigido por Javier Aguirre y su auxiliar, Rafael Márquez, quien fuera ídolo como futbolista del Barcelona, Atlas y otros clubes.

Los niños fueron ubicados en una tribuna con vista directa al entrenamiento. En todo momento se les notó eufóricos y atentos a los ejercicios de los profesionales.

La campaña ‘Be Active’ cuenta con un documento 100% gratuito en el sitio web oficial de la FIFA que incluye un kit de herramientas especializadas para escuelas primarias, programas extracurriculares, campamentos y clubes juveniles con el fin de activar a los niños por 60 minutos diarios.

Específicamente, el enfoque de esta campaña es para un rango de edad entre 8 y 11 años, “que es cuando se forman los hábitos saludables para toda la vida”, indica el sitio web, aunque aclarando que “todos los niños son bienvenidos a participar”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta 2023, en México vivían más de 36.1 millones de niños (contabilizados de 0 a 17 años).

Un grupo de ellos pudo observar a escasos centímetros la preparación oficial de la Selección Mexicana para una Copa del Mundo, anhelando algún día estar en esa posición.