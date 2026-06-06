Quintana Roo activa Operativo de Seguridad Verano Mundialista 2026 con más de 9 mil 200 elementos: Mara Lezama

Cancún se prepara para recibir hasta 1.2 millones de visitantes adicionales durante la Copa Mundial 2026, con una estrategia para garantizar seguridad y protección de residentes y visitantes

Cancún.- Con el despliegue de 9 mil 270 elementos de seguridad y emergencia en los 11 municipios del estado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dio el banderazo de inicio al Operativo de Seguridad Verano Mundialista Quintana Roo 2026, estrategia diseñada para garantizar la protección de residentes y visitantes durante una de las temporadas turísticas más importantes de la historia reciente de la entidad.

Durante el arranque del operativo en el Malecón Tajamar, la Gobernadora destacó que la Copa Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para Quintana Roo, debido a que Cancún se consolida como uno de los principales centros de recepción y movilidad de aficionados nacionales e internacionales que arribarán a México para disfrutar del torneo.

“Cancún será un hub de entrada para que todos esos turistas que quieren disfrutar del mundial, que a lo mejor va toda la familia, pero no todos van al mundial, tengan un lugar desde donde moverse; llegar a Cancún y de aquí poder conectarse con todas las sedes mundialistas; somos el único aeropuerto, el aeropuerto de Cancún, que tiene conectividad con las 16 sedes mundialistas” expresó la Gobernadora.

Se estima que durante el periodo mundialista el estado reciba entre 980 mil y 1.2 millones de visitantes adicionales, lo que generará una importante derrama económica, creación de empleos y beneficios para diversos sectores productivos.

Ante este escenario, este gobierno diferente, que no improvisa, trabajó durante casi un año en fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y atención ciudadana mediante un esquema coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, así como las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, Protección Civil y los distintos cuerpos de emergencia, coordinados con el Plan Kukulcán, de seguridad nacional que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que preside Omar García Harfuch.

De acuerdo con el secretario estatal de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, el operativo contempla monitoreo permanente a través del Complejo de Seguridad C5, además de vigilancia reforzada en playas, carreteras, aeropuertos, zonas hoteleras y corredores turísticos estratégicos del estado.

Destacó la coordinación con las instituciones federales, con un despliegue estratégico de mil 695 efectivos de la Guardia Nacional, 594 de la Secretaría de Marina y 463 de la Defensa. El Estado desplegará a 2 mil 354 elementos, en tanto que las policías municipales 4 mil 168 integrantes, reforzados con especialistas del Instituto Nacional de Migración, Protección Civil, Bomberos, Guardavidas, Cruz Roja, Ángeles Verdes.

Todo esto se fortalece con la implementación de una vigilancia inteligente, con el uso de drones para monitoreo aéreo, y con el apoyo de expertos que se encuentran dirigiendo los esfuerzos desde los C5 del Estado y los centros de mando y control municipales.

La gobernadora Mara Lezama señaló que Quintana Roo cuenta con instituciones sólidas, protocolos especializados, herramientas tecnológicas y mecanismos de coordinación que permitirán ofrecer condiciones de seguridad y confianza a quienes visiten el Caribe Mexicano durante la justa deportiva internacional.

Uno de estos es el Protocolo de Detección, Atención y Derivación de Casos para la Salvaguarda de Niñas, Niños y Adolescentes en Eventos Masivos, una herramienta diseñada para fortalecer la protección de menores de edad durante actividades de gran afluencia de personas.

Estuvieron en este banderazo integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, así como el comandante de la 34ª Zona Militar, General de Brigada EM Fidel Mondragón Rivero; el Jefe de Estado Mayor de la 5ª Brigada de Infantería de Marina, capitán Carlos Montiel Sánchez; el coordinador general de la Guardia Nacional, coronel Guardia Nacional Julio César Cuenca Estrella; el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado; el magistrado Fabián Azael Gamboa Song, titular de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia, y el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández.