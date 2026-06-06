Irán viaja a México para el Mundial y su gobierno fustiga a EU por negar visas

La selección de fútbol iraní despegó este sábado desde Turquía rumbo a México para disputar el Mundial de Norteamérica 2026, después de una disputa pública en las últimas horas por los visados rechazados por Estados Unidos a varios integrantes de su delegación.

El avión que lleva al Team Melli salió de Antalya y tiene previsto llegar a México el domingo de madrugada.

En el contexto de la guerra en Oriente Medio, la participación de Irán en el Mundial, que se inicia el jueves, llegó a ponerse en duda y la tramitación de los visados para su delegación se demoró hasta el punto que trasladaron su campo base de Tucson (Arizona, Estados Unidos) a Tijuana (México, junto a la frontera).

El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció el viernes que se habían concedido visados a los futbolistas y "al personal de apoyo necesario" para poder ingresar en Estados Unidos.

Irán debe jugar sus tres partidos de la fase de grupos en Los Angeles y Seattle.

Pero el embajador de Irán en México afirmó el sábado que deberán entrar y salir de Estados Unidos el día mismo del partido y que 15 miembros de la delegación no han recibido dicho documento migratorio.

"Pueden entrar en la mañana y el mismo día tienen que salir", afirmó en rueda de prensa en Tijuana el embajador Abolfazl Pasandideh, según la traducción oficial del farsi al español.

Detalló además que los 15 miembros sin visa son en su mayoría directivos y parte del grupo técnico, cuya imposibilidad de ingreso a Estados Unidos supondrá un "desafío" para el equipo.

La embajada iraní en Turquía ya había advertido de esta situación en la red social X: "¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?".

En este mensaje, la misión diplomática denunció que se había llevado "el trato discriminatorio" contra su equipo "a su nivel más alto".

Según varios medios iraníes, entre ellos la web deportiva Varzesh3, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, no ha obtenido visado.

Un responsable de la administración estadounidense confirmó el sábado que se concedieron "los visados necesarios para la participación de Irán en el Mundial, incluyendo los deportistas y el personal técnico indispensable".

"No dejaremos que el equipo iraní abuse de este sistema para hacer entrar clandestinamente a terroristas en Estados Unidos, bajo falsos pretextos", añadió ese responsable, sin entrar en más detalles.

Dos amistosos, dos triunfos

Irán fue uno de los primeros equipos en clasificarse al Mundial 2026, pero su participación ha estado en seria duda en los últimos meses desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra ese país el 28 de febrero.

El combinado iraní debe debutar en el torneo el 15 de junio en Los Ángeles, ciudad que albergará también el duelo ante Bélgica seis días después, el 21. El cierre en el grupo será el 26 de junio frente a Egipto en Seattle.

El embajador Pasandideh señaló que los traslados del equipo desde Tijuana a Estados Unidos podrían hacerse en avión privado o por tierra dependiendo de las indicaciones de la FIFA.

Durante su preparación en Turquía, Irán ha jugado dos amistosos de preparación y ha ganado ambos, primero por 3-1 a Gambia el 29 de mayo y después por 2-0 a Mali el jueves 4 de junio.

Unas horas después de haber confirmado que su país dejaría entrar a los futbolistas iraníes, Estados Unidos anunció nuevos ataques contra ese país, a pesar del alto el fuego teóricamente en vigor desde el 8 de abril.