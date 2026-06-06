Decenas de miles de personas exaltan a Jesús en París

Con cantos y bailes, decenas de miles de fieles desfilaron el sábado por París y otras ciudades francesas con motivo de las "Marchas por Jesús", unas manifestaciones del orgullo evangélico.

Nacidas en 1987 en Londres, estas marchas se han extendido y suelen reunir a cientos de miles de personas en América Latina.

"Estamos realmente encantados. El año pasado fuimos 50,000 en París y creo que este año somos aún más, hasta 100,000 personas en toda Francia", declaró a la AFP el pastor Gilbert Léonian, presidente de la "Marcha por Jesús" en París.

Doce camiones con megafonía, acompañados de cantantes y músicos, animaron esta marcha, salpicada de alabanzas y flashmobs.

"Cantamos, bailamos, es como una fiesta en la que nos reunimos todos, cristianos de todas las iglesias y de todos los orígenes", explicó Alexia, de 23 años. No quiso dar su apellido.

"Vengo desde que nací", contó Apoline Bugarin, de 24 años.

Se esperaba que una quinta parte de los participantes fueran católicos a nivel nacional.

"Tenemos el mismo ADN, somos cristianos. Las diferencias doctrinales no son lo esencial", insistió Gilbert Léonian.

A lo largo de la marcha, los fieles repartieron folletos y panfletos a los transeúntes.

También se celebraron marchas en Lille (norte), Nantes (oeste), Brest (oeste), Marsella (sur) y Estrasburgo (este).