Bloqueos en CDMX este lunes por mega marcha de transportistas: Avenidas afectadas y rutas alternas

Desde las primeras horas de este lunes 3 de noviembre, integrantes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAARM) realizan una mega marcha rumbo al Zócalo capitalino, lo que provoca bloqueos y congestión vehicular en distintas zonas de la Ciudad de México y accesos provenientes del Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los contingentes comenzaron a concentrarse antes de las 07:00 horas en autopistas y avenidas principales, especialmente en la México-Querétaro, donde el tránsito se mantiene lento pese a los operativos de vialidad implementados por las autoridades.

Motivo de la protesta de los transportistas

Los manifestantes exigen la aparición con vida de Fernando Galindo, transportista desaparecido en Jilotepec, Estado de México, así como mayores medidas de seguridad frente a las extorsiones, secuestros y robos que afectan al gremio.

“Exigimos a los tres niveles de Gobierno su intervención inmediata para localizarlo con vida”, señalaron los organizadores en un comunicado.

Además, denunciaron que las autoridades no han atendido sus demandas y advirtieron que mantendrán su presencia en la capital hasta obtener compromisos concretos.

Rutas y puntos de salida

La caravana de transportistas partió desde diversos municipios mexiquenses, entre ellos Jilotepec, Atlacomulco, Toluca, Lerma, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán, con destino final en la Plaza de la Constitución.

El contingente principal avanza por la autopista México–Querétaro, donde Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó cierres parciales de carriles y tránsito severo desde temprana hora.

Vialidades afectadas por la marcha

La SSC de la Ciudad de México informó que las principales afectaciones se registran en los accesos norte, poniente y centro de la capital.

Entre las avenidas con circulación complicada se encuentran:

Autopista México–Querétaro, a la altura de Tepotzotlán.

Periférico Norte , entre Tlalnepantla y Naucalpan.

, entre Tlalnepantla y Naucalpan. Calzada Vallejo , con dirección a La Raza.

, con dirección a La Raza. Insurgentes Norte , desde Indios Verdes.

, desde Indios Verdes. Constituyentes y Observatorio , por contingentes de Cuajimalpa.

y , por contingentes de Cuajimalpa. Paseo de la Reforma e Insurgentes Sur , conforme se acerquen al Centro.

e , conforme se acerquen al Centro. Eje Central Lázaro Cárdenas y calles del Centro Histórico.

Elementos de tránsito permanecen en los puntos críticos para mantener la circulación local y permitir el paso de unidades de emergencia.

Rutas alternas recomendadas

La SSC sugiere utilizar las siguientes rutas para evitar la zona afectada:

Desde el norte: Río Consulado, Eduardo Molina, Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso).

Desde el poniente: Ejército Nacional, Río San Joaquín, Mariano Escobedo.

Desde el sur: Eje 8 Sur, División del Norte, Plutarco Elías Calles.

Desde el oriente: Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 1 Oriente (Andrés Molina Enríquez), Viaducto Miguel Alemán.

El Metro, Metrobús y Trolebús operan con normalidad, aunque podrían presentar retrasos en líneas que cruzan Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Según estimaciones preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las afectaciones podrían extenderse hasta después del mediodía, ya que los transportistas avanzan de forma lenta hacia el Zócalo.

En la autopista México-Querétaro, el tráfico continúa denso desde las primeras horas, y se prevé que los accesos a la capital sigan congestionados durante la tarde por el retorno de las unidades.

El Centro de Orientación Vial (@OVIALCDMX) mantiene actualizaciones en tiempo real sobre los cierres y desvíos en coordinación con la Guardia Nacional y Capufe.

Autoridades piden precaución

Las autoridades exhortan a los automovilistas a conducir con precaución, mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones al volante.

La SSC recomienda anticipar trayectos, planear rutas alternas y consultar el estado del tránsito antes de salir de casa, ante la posibilidad de que los bloqueos continúen durante gran parte del día.