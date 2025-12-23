Repunta morosidad del Infonavit en 2025

La morosidad en la cartera crediticia del Infonavit volvió a mostrar una tendencia al alza durante 2025, consolidándose como uno de los principales retos financieros del organismo.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Índice de Morosidad del Infonavit se ubicó en 19.40% a septiembre de 2025, su segundo nivel más alto en la historia reciente, lo que refleja las dificultades de un amplio segmento de acreditados para mantenerse al corriente en el pago de sus créditos de vivienda.

Las cifras muestran que los niveles de morosidad eran relativamente bajos en 2019 (cuando la morosidad era de 7.78%); para el 2020 este indicador se disparó y se mantuvo elevado en los años posteriores.

En 2022, la morosidad alcanzó un pico de 19.58%, mientras que en 2023 se ubicó en 19.33%, evidenciando una persistencia del problema.

Aunque en 2024 se observó una ligera moderación, con registros cercanos al 19.04% y posteriormente 19.28%, el dato de 2025 confirma que la cartera vencida continúa presionando las finanzas del instituto.

Este comportamiento se da en un contexto marcado por el encarecimiento del costo de vida, el aumento en los precios de la vivienda y la fragilidad del ingreso de muchos trabajadores, factores que complican el cumplimiento de las obligaciones crediticias.

El repunte de la morosidad subraya la necesidad de fortalecer los programas de reestructura, apoyo y cobranza social del Infonavit, así como de revisar el diseño de los créditos, con el fin de evitar que un mayor número de familias caiga en incumplimiento y se deteriore aún más la salud financiera del instituto.