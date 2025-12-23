Ventas de la Rosca de Reyes superarán los 3,000 millones de pesos esta temporada

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (CANAINPA) prevé una producción de más de 9,400 toneladas de Rosca de Reyes, con ventas que podrían superar los 3,000 millones de pesos.

Destacó que este volumen confirma a la Rosca de Reyes como una de las tradiciones con mayor impacto en la economía familiar y en las más de 55,000 panaderías en todo el país.

“La tradición de la Rosca de Reyes tiene más de 200 años y en México lleva entre 70 y 90 años, combinando historia, innovación y el mejor pan dulce del mundo”, afirmó Julián Castañón, presidente de la CANAINPA.

Para las grandes cadenas de tiendas de autoservicio, las ventas mantendrán un ritmo sostenido de crecimiento durante esta temporada, ante una mayor diversificación de la oferta y la demanda propia de esta tradición.

En el caso de Soriana, la expectativa es que las ventas de Rosca de Reyes registren un crecimiento de doble dígito, como sucedió en el último año, impulsado por el inicio adelantado de la comercialización, una mayor diversificación del portafolio y por los cambios en los hábitos de consumo de las familias mexicanas.

La cadena minorista explicó que los días 5 y 6 de enero se concentran los niveles de venta y producción más altos de la temporada, con la Zona Metropolitana del Valle de México, Monterrey, Tijuana y Guadalajara, como las ciudades que tradicionalmente mantienen un mayor consumo durante esta celebración.

“Hemos visto que los mexicanos inician la temporada cada vez más temprano, buscan mayor variedad y están abiertos a explorar nuevos sabores”, aseguró el director comercial de Soriana, Gabriel Baldini.

Subrayó que las roscas rellenas siguen ganando la preferencia de los consumidores, mientras que la línea con "atributos premium", como los que integran nacimientos de porcelana, elevan la experiencia del cliente.

En cuanto a los precios, estos varían de acuerdo con el tamaño y el tipo de relleno. La presentación mediana tradicional se vende en 169 pesos, mientras que las rellenas —con zarzamora, nata o Hershey’s— para 10 y 12 personas se comercializan en 420 pesos.

En tanto, las porciones individuales van desde los 19.90 y hasta los 29.90 pesos, acuerdo con información del sitio web de la cadena minorista.

Para atender la demanda del mercado, Soriana ofrece roscas rellenas desarrolladas en colaboración con marcas como Kit Kat, La Lechera, Mazapán De La Rosa, Hershey’s y Queso Philadelphia.

Las opciones incluyen sabores como dulce de leche, choco avellana, queso crema y zarzamora. Además, integra una colección de 13 figuras de porcelana pintadas a mano relacionadas con el nacimiento.

Para esta temporada, Soriana cuenta con más de 7,000 colaboradores que preparan diariamente las roscas en sus 779 tiendas ubicadas en todo el país.