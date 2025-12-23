Los retos laborales de 2026 ponen a prueba la política de empleo y justicia laboral en la CDMX

La agenda laboral de la Ciudad de México entra a 2026 con avances relevantes, pero también con desafíos estructurales que obligarán a profundizar la política pública en empleo, derechos laborales y regulación de nuevas formas de trabajo. Para la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el reto central será consolidar los resultados alcanzados y responder a un mercado laboral cada vez más dinámico y atravesado por la digitalización.

Inés González Nicolás, secretaria del ramo, ha señalado que la misión de la dependencia se mantiene firme en “hacer cumplir la ley, garantizar el derecho al trabajo y acercar el gobierno a la gente”, bajo una lógica de atención directa que se expresa en espacios como el Zócalo Ciudadano.

“Nuestro objetivo es que cualquier persona pueda acercarse y encontrar una respuesta sin intermediarios”, afirmó.

En materia de empleo, la CDMX parte de una posición sólida. Al tercer trimestre de 2025, el desempleo se ubicó en 3.88%, con una ligera tendencia a la baja, mientras que el empleo formal alcanzó un máximo histórico de 3.6 millones de personas registradas ante el IMSS.

Sin embargo, González advirtió que “no basta con crear empleo, hay que preparar a la fuerza laboral para lo que viene”, especialmente para jóvenes y mujeres frente a la expansión de la inteligencia artificial y la necesidad de recuperar oficios tradicionales que siguen teniendo demanda.

La intermediación laboral será uno de los ejes prioritarios en 2026. La Secretaría buscará ampliar la cobertura de su Agencia de Empleo y del Servicio Nacional de Empleo, así como llevar estos servicios a universidades y territorios con mayores rezagos. “Queremos que la política de empleo llegue a donde está la gente”, subrayó la funcionaria.

Otro desafío clave es la implementación de la reforma para trabajadores de plataformas digitales. Aunque noviembre de 2025 marcó un récord con 38,000 personas inscritas en la seguridad social, el modelo aún enfrenta tensiones. “Es un primer paso para reconocer derechos, pero debemos evaluar su funcionamiento y corregir lo que sea necesario”, reconoció González.

En el ámbito de la justicia laboral, la consolidación del nuevo modelo, con procesos más ágiles y perspectiva de género, será fundamental. El fortalecimiento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y del Centro de Conciliación Laboral, que ha recuperado más de 2,000 millones de pesos para trabajadores, apunta a combatir la impunidad y prácticas abusivas. “Cada peso recuperado es un derecho restituido”, ha enfatizado.

Finalmente, el debate sobre la reducción de la jornada a 40 horas seguirá marcando la discusión nacional. Desde la ciudad, la postura es clara. “Reducir la jornada es una medida que mejora la productividad y la calidad de vida”, sostuvo, aunque advirtió que el diálogo debe incorporar el tema de los cuidados, particularmente para las madres trabajadoras.

Para 2026, la Ciudad de México se perfila como un laboratorio clave de los cambios laborales que enfrenta el país.