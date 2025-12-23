CDMX tendrá "la fiesta electrónica más grande del mundo" para despedir el 2025: ¿Quiénes tocarán?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que la noche del 31 de diciembre de 2025, a partir de las 6:00pm, Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia darán lugar a “la fiesta electrónica más grande del mundo”, un evento masivo, gratuito y para todas las edades que marcará la despedida del año y la llegada del 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el festival como una celebración de espacio público, convivencia y cultura, diseñada para que miles de capitalinos y visitantes disfruten de música, baile y espectáculo en uno de los corredores más emblemáticos de la ciudad.

La producción incluirá un sistema de sonido de nivel internacional, luces, visuales inmersivos, bailarines y efectos láser a lo largo de la avenida, buscando superar la asistencia del año pasado.

El cartel incluye a MGMT y Arca

El cartel de artistas confirmado para esta gran celebración reúne a figuras destacadas de la escena electrónica internacional y nacional, con propuestas que van desde el synthwave hasta fusiones experimentales y ritmos urbanos.

A través de sus redes sociales, la jefa de Gobierno ha confirmado que entre los artistas confirmados se encuentran:

MGMT (DJ Set) de Estados Unidos

Arca (DJ Set) de Venezuela

Kavinsky (Live) de Francia

Ramiro Puente de México

3BALLMTY de México

Mariana BO de México

VEL (Francia/Marruecos)

Jehnny Beth de Francia

Esta combinación de talentos busca ofrecer una experiencia sonora diversa para públicos amplios, con géneros que abarcan desde el electro-pop hasta sonidos más vanguardistas y festivos. ￼

Además de la música, las autoridades capitalinas han detallado que el evento contará con operativos de seguridad, módulos médicos, puntos de hidratación y medidas de asistencia para garantizar un entorno seguro y familiar para quienes asistan.

El festival se extenderá hasta las primeras horas del 1 de enero de 2026, y se espera que miles de personas lleguen con anticipación para ser parte de esta celebración pública sin costo.

Esta gran fiesta nocturna forma parte de la agenda cultural de fin de año de la CDMX, que también incluye actividades como “Luces de Invierno 2025-2026” en distintos puntos de la ciudad, reforzando la intención del gobierno capitalino de convertir las festividades decembrinas en espacios de encuentro comunitario y entretenimiento inclusivo.

Podría superar asistentes del 2024

En comparación con la celebración de Año Nuevo del 2024, cuando la CDMX reunió a más de 200,000 asistentes en Paseo de la Reforma para recibir el 2025 con un concierto masivo, las autoridades capitalinas anticipan que la edición de este 31 de diciembre de 2025 podría superar esa cifra.

Esto impulsado por el formato de festival electrónico continuo, el cartel internacional y la mayor extensión del montaje a lo largo de la avenida.

Mientras que el evento del año pasado tuvo un enfoque más tradicional y familiar, la apuesta de este año busca consolidar a la capital como un referente de celebraciones urbanas de gran escala, atrayendo a públicos jóvenes, turistas nacionales e internacionales, conservando el carácter gratuito y de acceso libre.