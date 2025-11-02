Transportistas del Edomex anuncian mega marcha rumbo a la CDMX este 3 de noviembre

Transportistas de la zona norte del Estado de México anunciaron una megamarcha para este lunes 3 de noviembre con dirección a la Ciudad de México, con el objetivo de exigir justicia para Fernando Galindo Salvador, quien se encuentra desaparecido desde el jueves 30 de octubre, presuntamente víctima del crimen organizado.

A través de redes sociales, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. (AAARMAC), informó su estrategia para que intervengan de inmediato los tres niveles de gobierno.

Informó que el hombre de 69 años de edad fue visto por última vez en el ejido de San Lorenzo Octeyuco, Jilotepec.

Ante esta situación, los integrantes de la AAARMAC también demandaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para así poder localizar con vida a su compañero.

Denunciaron que ha aumentado la ola de inseguridad, extorsiones y secuestros en la zona norte del Estado de México.

Por ello, indicaron que este 3 de noviembre se manifestarán en la Ciudad de México, por lo que en punto de las 07:00 horas saldrán desde distintos municipios mexiquenses:

Jilotepec

Atlacomulco

Toluca

Lerma

Santiago Tianguistenco

Valle de Bravo

Naucalpan

Cuautitlán Izcalli

Coyotepec

Tepotzotlán.

“Nuestra exigencia es clara: ¡Queremos con vida a Fernando Galindo y un alto a la inseguridad en el Estado de México!”

Con un atento llamado a la gobernadora Delfina Gómez y su gabinete de seguridad y atención ciudadana, los transportistas detallaron que las principales vialidades que afectarán son:

México-Querétaro

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Se recomienda a la población que habita en los municipios referidos, así como en las zonas colindantes prever sus tiempos de traslado, para aminorar posibles afectaciones a sus compromisos.