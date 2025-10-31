CDMX acuerda subir la tarifa del transporte público de ruta y corredor

El Gobierno de la Ciudad de México aumentará la tarifa del transporte público en su modalidad de ruta y corredor, con excepción del Sistema Metrobús, tras llegar a un acuerdo con representantes del servicio concesionado.

En un comunicado difundido la noche de este viernes, la Secretaría de Movilidad capitalina detalló que se autorizó el incremento de 1 peso con 50 centavos a las tarifas actuales del transporte.

"Tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de manera permanente en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases la tarifa autorizada. De lo contrario, la actualización no tendrá efecto alguno", advirtieron las autoridades de la CDMX.

Las autoridades capitalinas explicaron que con el objetivo de buscar una mejora en el servicio del transporte, el grupo de transportistas se comprometió a dar cumplimiento a diversas condiciones entre las que se destacó que en materia de seguridad se deberá portar licencia para conducir Tipo "C" vigente y visible, retirar vidrios polarizados; además de contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en operación, además de mostrar el número de placa en la cromática de la unidad.

Además se acordó que realicen revisiones periódicas de los vehículos y los dispositivos de seguridad con los que cuentan las unidades.

"Los conductores deberán portar un uniforme conformado por pantalón oscuro y camisa blanca, mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza y participar en programas de capacitación", detalló el gobierno capitalino.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el día posterior de que sean publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México.