Lectura 2:00 min
Bloqueos carreteros hoy 4 de diciembre: Estos son los tramos afectados
Campesinos y transportistas mantienen bloqueos en carreteras de varios estados por la nueva Ley General del Agua. Capufe y Guardia Nacional alertan de afectaciones.
Las protestas de agricultores y transportistas continúan este jueves 4 de diciembre en distintos puntos del país, generando afectaciones viales y cierres totales e intermitentes en autopistas federales. De acuerdo con reportes de Capufe y la Guardia Nacional Carreteras, los bloqueos persisten pese a los recientes acuerdos con autoridades federales.
Las movilizaciones se originaron por el rechazo a la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Campesinos de Guanajuato, Veracruz, Puebla y Tlaxcala llegaron en caravana a la Cámara de Diputados y posteriormente extendieron protestas en carreteras.
Te puede interesar
Estados con bloqueos activos
Hasta la noche del miércoles y primeras horas del jueves, la Guardia Nacional reportó afectaciones en:
- Guanajuato
- Baja California
- Puebla
- Zacatecas
- Sonora
- Aguascalientes
- Chihuahua
Tramos específicos con cierres o tránsito intermitente
Chihuahua
- Puente Internacional Guadalupe–Tornillo (km 27+200, 229+500 y 495+084)
- Carretera Saucillo–Delicias, caseta Saucillo (km 116+400)
- Puente Internacional Zaragoza–Ciudad Juárez (km 21+093)
Te puede interesar
Zacatecas
- Autopista Entronque Ciudad Cuauhtémoc–Osiris, caseta Zacatecas (ambos sentidos)
Guanajuato
- Carretera Salamanca–León (km 136)
Michoacán
- Carretera Zamora–Los Reyes, municipio de Tingüindín
Querétaro
- Autopista México–Querétaro, caseta Palmillas (km 148+000)
Otros bloqueos relevantes en autopistas federales
Durango–Mazatlán
- Cierres parciales y totales por grupos de campesinos; circulación lenta.
México–Puebla
- Transportistas mantienen bloqueos en diversos accesos; fuerte congestionamiento.
Entronque Ciudad Cuauhtémoc–Osiris
- Tránsito detenido intermitentemente por presencia de manifestantes.
Pachuca–Tuxpan
- Interrupciones por protestas agrarias instaladas desde temprano.
San Luis Potosí–Matehuala
- Bloqueos parciales con tráfico detenido por varios kilómetros.
Te puede interesar
¿Por qué continúan las protestas?
Los manifestantes consideran insuficientes las respuestas obtenidas en las recientes mesas de diálogo sobre la nueva Ley General del Agua. Por ello, mantienen bloqueos en puntos estratégicos para presionar a las autoridades federales.
Recomendaciones para automovilistas
- Consultar reportes oficiales antes de viajar.
- Salir con mayor anticipación.
- Tomar rutas alternas cuando haya desvíos habilitados.
- Mantener el tanque con más del 50% de gasolina.
- Llevar agua y alimentos en caso de tráfico detenido.
- Evitar paradas no autorizadas.