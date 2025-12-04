Bloqueos carreteros hoy 4 de diciembre: Estos son los tramos afectados

Las protestas de agricultores y transportistas continúan este jueves 4 de diciembre en distintos puntos del país, generando afectaciones viales y cierres totales e intermitentes en autopistas federales. De acuerdo con reportes de Capufe y la Guardia Nacional Carreteras, los bloqueos persisten pese a los recientes acuerdos con autoridades federales.

Las movilizaciones se originaron por el rechazo a la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Campesinos de Guanajuato, Veracruz, Puebla y Tlaxcala llegaron en caravana a la Cámara de Diputados y posteriormente extendieron protestas en carreteras.

Estados con bloqueos activos

Hasta la noche del miércoles y primeras horas del jueves, la Guardia Nacional reportó afectaciones en:

Guanajuato

Baja California

Puebla

Zacatecas

Sonora

Aguascalientes

Chihuahua

Tramos específicos con cierres o tránsito intermitente

Chihuahua

Puente Internacional Guadalupe–Tornillo (km 27+200, 229+500 y 495+084)

Carretera Saucillo–Delicias, caseta Saucillo (km 116+400)

Puente Internacional Zaragoza–Ciudad Juárez (km 21+093)

Zacatecas

Autopista Entronque Ciudad Cuauhtémoc–Osiris, caseta Zacatecas (ambos sentidos)

Guanajuato

Carretera Salamanca–León (km 136)

Michoacán

Carretera Zamora–Los Reyes, municipio de Tingüindín

Querétaro

Autopista México–Querétaro, caseta Palmillas (km 148+000)

Otros bloqueos relevantes en autopistas federales

Durango–Mazatlán

Cierres parciales y totales por grupos de campesinos; circulación lenta.

México–Puebla

Transportistas mantienen bloqueos en diversos accesos; fuerte congestionamiento.

Entronque Ciudad Cuauhtémoc–Osiris

Tránsito detenido intermitentemente por presencia de manifestantes.

Pachuca–Tuxpan

Interrupciones por protestas agrarias instaladas desde temprano.

San Luis Potosí–Matehuala

Bloqueos parciales con tráfico detenido por varios kilómetros.

¿Por qué continúan las protestas?

Los manifestantes consideran insuficientes las respuestas obtenidas en las recientes mesas de diálogo sobre la nueva Ley General del Agua. Por ello, mantienen bloqueos en puntos estratégicos para presionar a las autoridades federales.

Recomendaciones para automovilistas