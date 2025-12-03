Caravana de agricultores avanza hacia San Lázaro en protesta por la Ley de Aguas

Agricultores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala avanzan este martes en una caravana rumbo a la Cámara de Diputados, donde exigirán frenar las reformas a la Ley de Aguas que serán discutidas en comisiones esta semana. Los productores aseguran que la iniciativa afectaría el acceso al recurso hídrico y criminalizaría su actividad.

Miguel Beristain, vocero de los productores de los tres estados, señaló que la movilización será pacífica, aunque advirtió que permanecerán atentos al dictamen que se presente.

“Vamos como refuerzo. Sabemos que hay mesas de negociación avanzadas y puntos en los que coincidimos, pero estaremos al pie del cañón si algo no nos gusta”, declaró. De acuerdo con los organizadores, la caravana está integrada por entre 200 y 300 vehículos, además de unos 100 tractores que ingresarán a la capital por la Autopista Peñón-Texcoco.

Productores del norte también se movilizan

Agricultores de Zacatecas, Chihuahua y Tamaulipas se mantienen en alerta y han advertido que podrían sumarse a las movilizaciones. Luis Fernando Flores, vocero de productores zacatecanos, afirmó que continúan “en guardia” en diversos tramos carreteros a la espera del dictamen.

En Chihuahua, el ganadero Kenley Lebaron indicó que esperan indicaciones para unirse a la manifestación. “No podemos permitir que esta ley tan injusta pase. Convertirá en criminales a productores de todos los estados”, sostuvo.

Segob acusa falta de diálogo; productores lo niegan

La Secretaría de Gobernación informó mediante un comunicado que ha buscado a los líderes de las movilizaciones para establecer un diálogo institucional, pero —según la dependencia— éstos se han negado.

Las organizaciones campesinas, sin embargo, rechazan esta versión. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas aseguraron que no se han roto las mesas y que continúan en negociación con autoridades. “Hacemos un llamado a la calma; nuestro proceso de diálogo sigue firme”, señalaron.

Bloqueos y afectaciones viales en varios estados

Aunque los productores afirmaron que no habría cierres, desde primeras horas se reportaron afectaciones en distintos tramos carreteros. En Puebla, la autopista Puebla–Orizaba fue cerrada completamente a la altura del kilómetro 185+100 por presencia de agricultores en tractores y remolques.

En Guanajuato y Querétaro se registran bloqueos intermitentes y tráfico pesado en carreteras como la 41, la 45D, la 57 y la 110, debido al lento avance de la caravana. Autoridades estatales alertaron que las interrupciones podrían extenderse durante horas, especialmente por la integración de contingentes de otros estados.

Bloqueos y amenaza de boicot al Mundial

Las movilizaciones de este martes se suman a los bloqueos que productores mantienen desde la semana pasada en estados como Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Puebla, donde también se han registrado cierres en casetas y puentes internacionales.

En paralelo, un grupo de agricultores de maíz ha advertido que, si no se les garantiza un precio justo por la tonelada, podrían boicotear el Mundial 2026. Han amenazado con bloquear aeropuertos y estadios.

“Si no nos pagan un mejor precio, no va a haber Mundial”, dijo Salvador Ruiz, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Los productores denuncian que el costo actual del grano no cubre los gastos de producción, mientras empresas harineras mantienen precios elevados en la tortilla.