Aumenta a 79 la cifra de muertos por las lluvias; gobierno reporta 197 caminos habilitados

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que ya se han rehabilitado 197 de los 288 caminos dañados y que continúan los trabajos en los tramos más afectados, particularmente en Hidalgo, donde se reporta un avance del 65% y se han restablecido en un 99.75% los servicios de energía eléctrica en los cinco estados (Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí) afectados por las lluvias.

Por otro lado, en el micrositio habilitado por el gobierno federal para actualizar las cifras de las afectaciones y apoyos a los municipios afectados dio a conocer que la cifra de personas muertas aumentó a 79, mientras que las desaparecidas disminuyeron a 19.

En materia educativa, se informó que 1,161 de las 1,380 escuelas afectadas ya fueron limpiadas y están en proceso de reanudar actividades. “Se ha acercado a la población afectada alimentación, agua y servicios de salud. Además, la Secretaría de Bienestar inició la entrega de apoyos en todos los municipios censados”, indicó la funcionaria.

Durante la conferencia matutin de la presidenta Claudia Sheinbaum, se indicó que se han registrado más de 89,000 viviendas afectadas en los cinco estados:

12,634 en Hidalgo

11,513 en Puebla

2,465 en Querétaro

9,985 en San Luis Potosí

53,300 en Veracruz

Velázquez Alzua precisó que, hasta ahora se han entregado más de 300,000 despensas y más de 250,000 vacunas en las zonas siniestradas.

También, detalló que 53,250 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno participan en las labores de atención y reconstrucción, entre ellos elementos de la Sedena, Semar, CFE, Conagua, SICT, Bienestar y Salud, así como personal estatal y municipal.

Por su parte, la titular del Ejecutivo federal anunció que este jueves, 23 de octubre, viajará nuevamente a Veracruz para supervisar personalmente las labores de limpieza y entrega de apoyos en Poza Rica y Álamo, y posteriormente se trasladará a Puebla.

“Fue muy importante la entrega de los apoyos a la población, recuerden que estamos entregando, a través de Bienestar, los apoyos en Veracruz, Puebla. Querétaro y San Luis Potosí y el domingo iniciamos en Hidalgo”, señaló Sheinbaum Pardo.