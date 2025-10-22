Pérdidas por desastres y presupuesto otorgado del Fonden a Veracruz

Veracruz ha sido, recientemente, uno de los estados más afectados por las inundaciones que dejaron pérdidas económicas altas y a cientos de familias afectadas.

Para 2025 se observa que el costo monetario de las pérdidas económicas por estos desastres naturales es significativamente mayor al presupuesto otorgado por el Fonden a dicho estado.

Mientras los recursos públicos destinados a este rubro son de 115.3 millones de pesos, el costo por daños asciende ya a poco más de 2,800 millones de pesos.

Sólo con las inundaciones registradas en octubre del presente año se estima que cerca de 85,000 viviendas tienen daños (de diversos grados) por las fuertes lluvias; la conectivadad y el acceso a otros servicios básicos también se ha visto afectada.