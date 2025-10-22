Permanecen incomunicadas 112 localidades del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el número de localidades incomunicadas por las lluvias recientes se redujo a 112 en Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla, tras los trabajos conjuntos de dependencias federales, estatales y municipales.

Durante la conferencia matutina del Ejecutivo federal, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, detalló que Hidalgo concentra la mayoría de las comunidades aún aisladas, con 74 (66% del total), seguido de Veracruz con 31, Puebla con siete; mientras que San Luis Potosí y Querétaro ya no presentan ninguna localidad incomunicada.

Velázquez Alzúa destacó que sólo en Hidalgo permanecen 10 comunidades sin acceso terrestre o aéreo, aunque hoy se preveía llegar a ellas mediante helicópteros y maquinaria pesada.

En cuanto a la red carretera estatal, la funcionaria reportó 481 incidencias totales en los cinco estados afectados, de las cuales 764 ya han sido atendidas o están en proceso, 183 siguen en reparación y 134 permanecen por atender. Además, 42 puentes presentan daños y están siendo reparados con el apoyo de más de 411 equipos de maquinaria y una fuerza de tarea de 716 trabajadores distribuidos en 117 frentes de trabajo.

Respecto al suministro eléctrico, Velázquez informó que la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido, en Hidalgo, 96.6% del suministro; en Puebla 99.6%; en Veracruz 99.9% y en Querétaro y San Luis Potosí 100 por ciento.

En la rehabilitación de escuelas afectadas por las lluvias, se indicó que de 1,297 planteles dañados, 805 ya fueron atendidos o se encuentran en proceso de reparación; Hidalgo registra 213 escuelas afectadas, Puebla 469, Querétaro 84, San Luis Potosí 102 y Veracruz 411.

Por otro lado, según el micrositio habilitado por el gobierno federal para dar a conocer información sobre las acciones y las afectaciones a causa de las precipitaciones, se mantuvo la cifra de personas fallecidas en 76 y 31 más desaparecidas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que hoy comenzará la entrega de apoyos por 10,000 pesos. Se estima que son 100,000 familias a las que se les dará este apoyo inicial.