Inicia censo del Bienestar para dar ayudas a afectados por lluvias en 5 estados: ¿Qué debes saber?

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció el inicio del Censo de Bienestar en los cinco estados (Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro) del país afectados por las recientes lluvias, el cual se realizará casa por casa para registrar los daños y determinar los apoyos que se entregarán a las familias damnificadas.

“Por instrucciones de nuestra presidenta, van a participar 600 brigadas de la Secretaría de Bienestar, integradas por 3,000 servidores de la nación que ya están en los estados afectados. Han venido de las 32 entidades para realizar esta tarea”, informó Montiel Reyes durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El levantamiento, explicó, contará también con el apoyo de la Coordinación Nacional de Becas y la Secretaría de Agricultura, y se prolongará hasta que se visite cada una de las viviendas que sufrieron daños.

Montiel adelantó que, conforme avance el censo, los primeros apoyos comenzarán a entregarse esta misma semana, con pagos semanales y una segunda etapa de ayuda material.

“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será responsable de distribuir los paquetes de enseres, que incluyen refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, tal como se ha hecho en otras emergencias”, indicó.

Además, el censo —agregó la funcionaria— recabará información sobre los datos personales de los integrantes del hogar, así como los daños en vivienda, mobiliario, enseres, agricultura, ganadería y locales comerciales. “Muchas familias tienen su local en la misma vivienda, y esos también resultaron afectados. Con esta información podremos presentar un análisis a la presidenta para que decida el tipo de apoyo que se va a entregar”, explicó.

La funcionaria indicó que cada vivienda censada recibirá un cintillo o etiqueta de comprobante, que deberá conservarse para poder acceder a los apoyos subsecuentes. “Les pedimos que no lo pierdan ni despeguen de la vivienda, porque es la referencia para la entrega de apoyos. En algunos casos se tomará una fotografía para llevar control territorial y evitar omisiones”, detalló.

La titular de Bienestar subrayó que el operativo continuará hasta llegar a la última vivienda, incluso en las comunidades incomunicadas por los deslaves y afectaciones.