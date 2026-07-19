Así descubrieron el envío ilegal de 105 hormigas reina ocultas en juguetes

Un cargamento que aparentaba contener simples figuras de colección terminó por revelar un caso de tráfico ilegal de vida silvestre. En su interior, autoridades encontraron 105 hormigas reina ocultas en juguetes de plástico que serían enviadas desde Jalisco hasta Laos.

El caso fue dado a conocer esta semana por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que informó que el envío fue detectado gracias al reporte de una empresa de paquetería, la cual identificó irregularidades en un paquete que saldría desde el municipio de El Salto, Jalisco.

¿Cómo descubrieron las hormigas ocultas?

De acuerdo con la Profepa, el pasado 9 de julio personal de la dependencia realizó la apertura precautoria de la caja después de recibir el aviso de la empresa transportista.

Al revisar el contenido, los inspectores encontraron un método de ocultamiento poco común: las hormigas vivas estaban escondidas dentro de juguetes de plástico que habían sido acondicionados para transportar tubos de ensayo.

Uno de los juguetes contenía 22 tubos de ensayo, cada uno con una hormiga reina. Al momento de la inspección, 13 ejemplares seguían con vida y nueve ya habían muerto.

En el segundo juguete había 83 tubos ocultos en su estructura, de los cuales 74 hormigas estaban vivas y otras nueve habían fallecido durante el traslado.

El paquete iba etiquetado como "figuras de colección"

La investigación reveló que el envío tenía como destino Laos y estaba registrado con una descripción falsa para intentar evadir los controles.

Según la Profepa, el cargamento fue declarado como "figuras de colección", aunque en realidad transportaba 105 hormigas reina del género Pogonomyrmex.

¿Qué pasó con las hormigas?

Tras el aseguramiento, un especialista en mirmecología revisó los ejemplares y concluyó que mantener esa cantidad de hormigas en cautiverio era inviable debido a sus altas demandas biológicas.

Al tratarse de una especie nativa de México, las autoridades decidieron liberar a los 87 ejemplares sobrevivientes en el Área Natural Protegida Cerro Viejo, en Jalisco.

La dependencia informó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar responsabilidades y reiteró que mantendrá las acciones de vigilancia contra el comercio y tráfico ilegal de vida silvestre.