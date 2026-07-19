Final del Mundial 2026: estas son las concentraciones que podrían afectar la movilidad en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México prevé una jornada con 12 concentraciones, además de una rodada motociclista, cinco rodadas ciclistas, una rodada en patines y 22 eventos de esparcimiento para este domingo 19 de julio, día en que se disputará la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, por lo que se esperan afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.

Las movilizaciones estarán concentradas principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Milpa Alta, con actividades relacionadas con la final mundialista, colectivos de búsqueda, organizaciones sociales y movimientos en favor de los derechos cannábicos.

La final del Mundial marcará la jornada

Uno de los eventos con mayor asistencia prevista será la concentración de aficionados de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia, programada para las 12:00 horas, donde se despedirá el Mundial celebrado en México y se reconocerá el desempeño del Tricolor durante la Copa del Mundo. La SSC estima una asistencia de hasta 4,000 personas.

Tras el partido entre España y Argentina, también se prevén festejos. La autoridad capitalina contempla una concentración a partir de las 16:00 horas en la Glorieta de Cibeles, en caso de un triunfo de España, o en el Ángel de la Independencia, si la selección campeona es Argentina. Para ambas celebraciones se estima la participación de unas 2,000 personas.

En paralelo, la Asamblea Antimundialista realizará el evento "Hasta Nunca FIFA 2026" en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (bajo puente), en Coyoacán, para expresar críticas relacionadas con la organización del torneo y sus impactos sociales. La SSC no descarta afectaciones a la circulación en la zona.

Colectivos de búsqueda y organizaciones sociales también tendrán actividades

Las primeras concentraciones comenzarán desde las 09:00 horas en Milpa Alta, donde las Mercaditas Autónomas Momoxcas organizarán una Mercadita Feminista para visibilizar la violencia económica contra las mujeres y promover su autonomía económica.

A las 10:00 horas, la Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma, será sede de dos actividades: el Torneo de Futbol por la Memoria y Contra el Olvido, convocado por el colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos, y la jornada "Tejer la Memoria", organizada por la Colectiva Hilos para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de una estudiante de Biología. En ambos casos, la SSC prevé la posible participación de otros colectivos y afectaciones viales.

Media hora después, en Álvaro Obregón, se llevará a cabo una asamblea informativa en defensa de la soberanía nacional en el Foro El Olivar, dentro del Parque de la Juventud.

También habrá actividades relacionadas con el cannabis

Al mediodía se desarrollarán diversas reuniones de colectivos vinculados a la regulación del cannabis.

Entre ellas destacan el evento "La Bocina del Dub Vol. 2", convocado por La Comuna 4:20 en el Centro Histórico; una jornada de difusión de derechos cannábicos organizada por Plataforma 420 en el Monumento a la Madre; y el evento "Dub Signal", convocado por la colectiva Hijas de la Cannabis en Plaza Tlaxcoaque, donde la SSC advirtió que podrían registrarse afectaciones a la circulación.

Asimismo, el Movimiento de Regeneración Sindical mantendrá durante el día mesas de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez.

Ante este panorama, la SSC recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas, especialmente en las zonas del Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, Glorieta del Ahuehuete, Glorieta de Cibeles y los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde se prevé la mayor concentración de personas a lo largo del domingo.