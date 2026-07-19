Clima hoy 19 de julio: Chihuahua, Sonora y Sinaloa esperan lluvias intensas este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo 19 de julio una jornada con lluvias intensas en el noroeste del país, chubascos en buena parte del territorio nacional y un ambiente que continuará muy caluroso, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Baja California.

De acuerdo con el organismo, el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas e inestabilidad atmosférica favorecerán precipitaciones de distinta intensidad durante el día. Además, la depresión tropical Seis-E, ubicada al sur de la península de Baja California, no representa peligro para México.

¿Dónde lloverá más este domingo?

Las lluvias más intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se esperan en:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

También se pronostican lluvias muy fuertes en Durango; fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

En tanto, habrá intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala registrarán lluvias aisladas.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos, inundaciones y crecidas en ríos y arroyos. También se prevén rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Persistirá el ambiente muy caluroso

Aunque las lluvias seguirán presentes, el calor continuará en buena parte del país.

Las temperaturas máximas previstas son:

Más de 45 grados en el noreste de Baja California.

Entre 40 y 45 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.

Entre 35 y 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Para el Valle de México se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a frío en algunas zonas altas. Durante la tarde aumentará la nubosidad, con lluvias fuertes en el Estado de México y chubascos en la Ciudad de México, acompañados de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento.

En la capital del país se espera una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 23 a 25 grados, mientras que en Toluca el termómetro oscilará entre 5 y 23 grados.