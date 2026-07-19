¡Sí se pudo, Ganamos el Mundial!

Los Mundiales suelen recordarse por los goles, los jugadores y las imágenes que recorren el mundo. Pero las ciudades sede deberían evaluarse de una forma distinta. Importa la organización, por supuesto, aunque también cuenta la capacidad de abrir la celebración a la población, generar actividad económica, coordinarse con las empresas y dejar resultados que permanezcan.

En ese sentido, la Ciudad de México puede afirmar que ganó su propio Mundial. Porque logró algo poco frecuente: convertir una competencia deportiva en beneficios económicos permanentes, inversión, empleo, movilidad y una experiencia compartida por millones de personas. En esta victoria participamos todas y todos.

Las diez razones por las que la Ciudad de México fue la mejor sede mundialista.

1. Ganamos en Inclusión

Millones de personas vivieron el Mundial sin necesidad de comprar un boleto

La decisión más importante del Mundial probablemente ocurrió fuera del estadio.

En la Ciudad de México millones de capitalinos y visitantes siguieron gratuitamente los partidos en el FIFA Fan Fest del Zócalo, Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, Avenida Juárez y los 18 Festivales Futboleros distribuidos en las 16 alcaldías, mientras en muchas otras ciudades la experiencia quedó reservada para quienes consiguieron una entrada. Para ello, contamos con el apoyo de más de 30 marcas del sector privado.

Jack Sourasky, presidente de la CANIRAC, describió el torneo como un Mundial “abierto, incluyente y sobre todo cercano a la gente”. Su observación es importante porque explica el carácter distintivo de esta sede. La experiencia no quedó limitada a las gradas. Se vivió en restaurantes, plazas, barrios y espacios públicos.

2. Ganamos en Derrama Económica

El Mundial generó una derrama económica de hasta 66 mil millones de pesos en la Ciudad

La Asociación de Bancos de México reportó que, del 11 al 30 de junio, las transacciones con tarjetas de crédito y débito alcanzaron 193 mil millones de pesos. Fueron 44 mil millones adicionales frente al mismo periodo del año anterior y 392 millones de operaciones, 44.7% más que en 2025. Lucila de Silva representó a la ABM en la presentación de estos resultados.

3. Ganamos en Consumo y Seguridad

Diego Cosío, presidente de la ANTAD, informó que la Ciudad de México tuvo las mayor venta de pantallas en el país, con un aumento de 39%. Las entregas de autoservicios y tiendas de conveniencia por e-commerce aumentaron hasta 18%, y las bebidas no alcohólicas hasta 23%. Rappi y Uber también reportaron cifras positivas.

Hay otro dato que destaca. En las más de 5 mil 500 tiendas afiliadas a la ANTAD en la capital no se registró un solo incidente de violencia o inseguridad durante el periodo analizado. Un resultado del gabinete de seguridad que coordina la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

4. Ganamos en Todas las Alcaldías

Los beneficios económicos de los turistas internacionales llegaron a las 16 alcaldías

El gasto de turistas internacionales creció 61.2% frente a junio del año anterior, de acuerdo con la información de terminales punto de venta de BBVA. El aumento se observó en las 16 alcaldías, lo que muestra que la actividad no quedó confinada al estadio ni a los corredores turísticos tradicionales.

Emilio Ferrer, director divisional de Banca de Gobierno de BBVA, explicó que la información transaccional constituye una referencia confiable para observar las tendencias del consumo. La derrama alcanzó restaurantes, hoteles, comercios y servicios en distintas zonas de la ciudad.

5. Ganamos en Empleo

Más de 100 mil empleos formales se crearon en la Ciudad de México durante junio

Entre mayo y junio se crearon más de 100 mil puestos formales en la Ciudad de México, conforme a los registros del IMSS, sobretodo en servicios, transporte y comunicaciones.

Ada Irma Cruz, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, destacó la capacitación de comerciantes, guías, taxistas, personal hotelero, voluntarios y pequeños negocios. En sus palabras, el Mundial no solo dejó infraestructura física, sino conocimientos y experiencias que pueden durar años.

6. Ganamos en infraestructura

El Mundial dejó infraestructura de beneficio permanente para la Ciudad

La Ciudad de México recibió el torneo con más de dos mil obras y una inversión superior a 23 mil millones de pesos. Una buena sede no se limita a satisfacer las necesidades inmediatas del evento. Aprovecha esa oportunidad para acelerar obras que continuarán sirviendo a la población en años posteriores.

BBVA reconoció la estrategia financiera utilizada para hacer posibles inversiones plurianuales y señaló que el banco participó como aliado estratégico. También sostuvo que esas inversiones fortalecieron de manera permanente la infraestructura de la capital. El respaldo privado, tanto de BBVA como de HSBC, ayuda a entender que el legado no fue únicamente material, sino también financiero: demostrar que se pueden estructurar proyectos de largo plazo con responsabilidad y colaboración.

Quizá esa sea la mejor definición de una sede exitosa. La que convierte un evento de unas cuantas semanas en infraestructura que beneficia a la ciudad durante décadas.

7. Ganamos en Hacer Equipo con el Sector Privado

El Gabinete Económico y Financiero convirtió la coordinación en información y resultados

Para preparar y medir el Mundial la Secretaría de Finanzas coordinó la integración de un Gabinete Económico y Financiero con dependencias públicas, cámaras empresariales, bancos, plataformas digitales y organizaciones del comercio y los servicios. Sus integrantes compartieron información y coordinaron acciones con el propósito de mejorar la operación del evento y reportar resultados con datos verificables.

Una gran idea acompañada de una buena ejecución opinó el Presidente de la ANTAD, al tiempo que pidió que el mecanismo continuara. Jack Sourasky reconoció el diálogo permanente con el sector privado. Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de CANACO Ciudad de México, sostuvo que empresas y Gobierno trabajaron como un solo equipo en beneficio de la población.

La coordinación público-privada suele comentarse con facilidad y ejecutarse con dificultad. En este caso produjo información y resultados observables.

8. Ganamos en Transparencia

Más de cinco millones de visitas respaldaron una nueva plataforma de transparencia

Las más de dos mil obras y los 23 mil millones de pesos invertidos pueden consultarse en una plataforma pública que superó los cinco millones de visitas. Además, el Gobierno y BBVA desarrollaron una herramienta interactiva que permite pasar de las afirmaciones a la evidencia.

La plataforma hace que los resultados sean visibles y fácilmente consultables. Emilio Ferrer destacó que la colaboración público-privada, la innovación financiera y la disponibilidad de información son elementos centrales para mejorar la inversión, la competitividad y la toma de decisiones.

Los buenos resultados generan confianza cuando pueden comprobarse. En una época en la que abundan las opiniones, disponer de datos abiertos y verificables también es una forma de construir instituciones.

9. Ganamos en Transporte Público

El transporte público realizó 4.5 millones de viajes adicionales

Durante junio, los sistemas de transporte público registraron 4.5 millones de viajes adicionales. El Metro sumó 2.5 millones de pasajeros y la Red de Trolebuses más de dos millones. Las membresías temporales de Ecobici crecieron 47.5%.

La colaboración con Visa, Santander y las instituciones integrantes de la ABM permitió que visitantes utilizaran tarjetas bancarias emitidas en 84 países para ingresar al Metro y al Metrobús. La ciudad no solo recibió al mundo. También facilitó que pudiera moverse con herramientas de pago familiares sin fricciones.

10. Ganamos en Imagen Internacional

La ciudad fortaleció su reputación internacional

Organizar un Mundial es una carta de presentación.

La Ciudad de México recibió visitantes de todo el mundo, mostró su oferta cultural, gastronómica y turística, y confirmó que cuenta con la capacidad logística para organizar eventos internacionales de la mayor complejidad. Esa reputación tiene valor económico porque influye en futuras decisiones de inversión, turismo y negocios.

Ganamos Todas las Capitalinas y Capitalinos

El verdadero legado del mundial fue demostrar que un gran evento puede beneficiar a toda una ciudad.

Existe una falsa disyuntiva entre organizar grandes eventos y atender las necesidades cotidianas de la población.

El Mundial demostró que ambas cosas pueden complementarse cuando existe planeación, inversión y una visión de largo plazo. El torneo dejó empleo, infraestructura, actividad económica, espacio público revitalizado y nuevas herramientas de transparencia para medir sus resultados.

La Ciudad de México organizó cinco partidos. Pero hizo de ellos un Mundial entero.

Al final, una sede no se define únicamente por su infraestructura o por sus cifras. También se define por la manera en que su gente recibe al mundo.

La Ciudad de México volvió a mostrar algo que quienes vivimos aquí conocemos bien. Somos una sociedad festiva, abierta y fraterna. Una ciudad que hace espacio, que convive con personas de todas las culturas y que convierte la llegada de otros en una celebración propia. Quizá por eso esa alegría colectiva se dio tan natural aquí. Porque esta ciudad no solo sabe organizar grandes eventos. Sabe hacer sentir a todos en casa.

Ese fue, probablemente, el mejor resultado del Mundial.

*El autor es Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México