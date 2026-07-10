Bolsa mexicana termina la jornada con ganancias, pero registra un descenso semanal

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este viernes. Los índices locales avanzaron luego de tres sesiones consecutivas con pérdidas, en un mercado que mantenía su atención en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.59% a 66,496.10 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.58% a 1,337.81 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Gentera, con una mejora de 3.29% a 40.54 pesos, seguida por Grupo Televisa, con 2.53% a 9.73 pesos, y Banco del Bajío, que subió 2.17% hasta 56.14 pesos.

El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había aceptado el regreso de las conversaciones de paz con Irán después de que el gobierno iraní solicitara volver a la mesa. No obstante, dijo que el alto el fuego entre ambos países se terminó.

Con esta reacción positiva, el índice S&P/BMV IPC consiguió recortar un poco su pérdida en la semana. La referencia acumuló una caída de 0.84% en su cuarta semana consecutiva en rojo. En lo que va del año acumula un rendimiento de 3.31 por ciento.

"La próxima semana será clave ver si la estacionalidad, que favorece periodos de fortaleza antes de los meses desafiantes del tercer trimestre, logra imponerse al miedo geopolítico", dijo Laura Torres, directora de Inversiones, de la gestora IMB Capital Quants.