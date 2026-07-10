Entrega Brugada 106 nuevos departamentos en Santa Isabel Tola, prevé superar 30 mil acciones de vivienda en 2026

La Jefa de Gobierno, reconoció la labor y el esfuerzo de familias organizaciones sociales, y, principalmente, de las mujeres que luchan para garantizar el derecho a una vivienda digna.

El desarrollo tiene una dimensión de mil 717 metros cuadrados y consta de 106 departamentos de entre 60 y 65 metros cuadrados, equipados con todos los servicios, ecotecnias y áreas comunes.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de viviendas a 106 familias en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, y aseveró que el recibir una vivienda nueva es como reiniciar una vida; vivienda que no cae del cielo, sino que es una vivienda adquirida por años de esfuerzo, de trabajo, de lucha y de gestión, y que es así como inicia la vida de las familias.

Reconoció la labor y el esfuerzo de 100 familias de este predio, así como las luchas de las organizaciones sociales, donde destacan las mujeres y otras personas que sacrifican su propio tiempo y lo destinan al bienestar común para garantizar el derecho a una vivienda adecuada con los criterios internacionales de habitabilidad.

“Hoy se entregan 106 viviendas completamente nuevas que benefician a 424 personas. Aquí se hizo una inversión de casi 100 millones de pesos para construir más de 8 mil 400 metros cuadrados (m2). Cada departamento tiene casi 60 m2 y cumple con todos los criterios internacionales de habitabilidad: seguridad de la tenencia, servicios básicos, materiales adecuados, espacio suficiente, accesibilidad y, por supuesto, un precio muy asequible”, puntualizó la mandataria capitalina.

Dijo que en un predio de mil 717 m2 se construyeron los departamentos en un área de 8 mil 415 m2, cada departamento costó 928 mil pesos por metro cuadrado, menor a los de una vivienda en otra zona de la ciudad, que van de los 30 mil y los 50 mil pesos y que un departamento de 50 o 60 m2 puede llegar a costar 2 o 3 millones de pesos y hasta 4 millones de pesos, por lo que resaltó que los departamentos que se entregan hoy son tres y hasta cinco veces menor a la media del mercado inmobiliario, lo que consideró como un precio justo.

Dijo que también se trata de viviendas sostenibles con tecnologías modernas, mecanismos alternativos ambientales para el uso del agua y la transición energética y resaltó la ubicación de las nuevas viviendas, que se encuentran a 10 minutos de la estación Indios Verdes, de la línea 3 del Metro, que conecta directamente con el centro de la ciudad

En ese sentido destacó que la política de vivienda de su administración ha demostrado que es posible construir vivienda accesible y barata y que es un ejemplo de coproducción entre las organizaciones sociales y su gobierno, que ponen al centro a las familias que menos tienen.

“Es un modelo en el que se organiza la gente y el gobierno promueve la vivienda como un poderoso mecanismo de desmercantilización del suelo que tenemos que cuidar para las próximas generaciones”, indicó

En ese sentido, Brugada Molina señaló que cada familia recibió un crédito público a tasa cero, sin intereses, de acuerdo a su capacidad económica, totalmente diferente al sistema financiero tradicional, el que se convirtió en una institución de exclusión, un muro invisible para los más humildes, negando crédito a millones por falta de matrimonio, de avales o por falta de apellidos.

Recordó que al inicio de su gestión creó la Secretaría de Vivienda porque la política pública de vivienda debía ser importante, dependencia cuyo presupuesto se duplicó, pasó de 4 mil millones a 9 mil millones de pesos, para no solo hacer vivienda, sino también para comprar suelo.

“Así, a lo largo de nuestro gobierno, nos hemos comprometido a entregar, en el 2030, 200 mil acciones de vivienda; 80 mil serán viviendas nuevas. Así que 120 mil serán mejoramiento de vivienda”, puntualizó la mandataria.

Brugada Molina mencionó que hace unos meses presentó una reforma al Congreso de la ciudad para establecer que las rentas no pueden subir por encima de la inflación, se reconozca el derecho al arraigo y establecer la obligación de tener una política pública contra la gentrificación, donde las familias no sean expulsada de su barrio, pueblo o colonia donde ha vivido siempre y no tenga que ir por el aumento de la renta.

“Hoy convertimos esa tinta del papel constitucional en una llave que abre derechos. Entregamos, también hoy, llaves que abren una vida mejor, más digna, más tranquila. Llaves que también llevan a una vida sin miedo, sin incertidumbre (…). Así que garantizar esta vivienda digna es entregar estas viviendas. Es empezar, como decía aquí, una nueva historia, es una oportunidad que tienen para transformar sus vidas”, enfatizó ante familias beneficiadas.

En su oportunidad, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que la entrega del conjunto habitacional ubicado en Huitzilihuitl 194, en la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero, es resultado de la organización social y del fortalecimiento de la política de vivienda impulsada por el gobierno de Clara Brugada para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y al derecho a la ciudad.

Detalló que el desarrollo se construyó sobre un predio de mil 717 metros cuadrados y consta de 106 departamentos de entre 60 y 65 metros cuadrados, equipados con todos los servicios, ecotecnias y áreas comunes. Precisó que 40 viviendas fueron asignadas a personas inscritas en la bolsa de solicitantes del Instituto de Vivienda (INVI), con el propósito de ampliar el acceso a este derecho.

Asimismo, informó que con esta entrega el Gobierno de la Ciudad de México se acerca a las 2 mil viviendas entregadas en lo que va de 2026 y mantiene alrededor de 9 mil más en construcción. Agregó que la meta es superar este año las 30 mil acciones de vivienda y alcanzar 200 mil durante el sexenio, respaldadas por una inversión anual de 9 mil millones de pesos en este rubro.

En representación de las familias beneficiarias, Andrea Martínez expresó que la entrega de las viviendas representa la culminación de un esfuerzo colectivo entre las autoridades y la Asamblea de Barrios La Vega, para garantizar el derecho de una vivienda digna. Destacó que recibir un hogar significa contar con un patrimonio seguro donde las familias puedan construir un nuevo proyecto de vida y desarrollar su futuro con mayor tranquilidad y certeza.