México se colocó en el Top 10 de los mayores captadores de Inversión Extranjera Directa en el mundo

En 2025, México se ubicó en la posición 10 entre los mayores captadores de Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo, con 41,000 millones de dólares, de acuerdo con un informe elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El Informe Mundial sobre Inversiones 2026 publicado el pasado martes 7 de julio detalla que Estados Unidos se mantuvo en la primera posición del Top, con 277,000 millones de dólares, seguido de Singapur (151,000 millones), Hong Kong (116,000 millones), China (105,000 millones) y Brasil (77,000 millones).

Los flujos globales de Inversión Extranjera Directa aumentaron 6% hasta alcanzar los 1.6 billones de dólares en 2025, frente a los 1.5 billones de dólares de 2024.

A pesar de esta débil tendencia a largo plazo, las entradas mundiales de inversión extranjera directa en 2025, excluyendo los flujos canalizados, fueron aproximadamente 10% superiores a su nivel promedio para el período 2010-2024.

El análisis detalla que en América latina y el Caribe, los anuncios de inversión en proyectos nuevos se debilitaron sustancialmente en 2025, con una caída de aproximadamente un tercio en el valor de los proyectos, de unos 170,000 millones de dólares en 2024 a menos de 120,000 millones en 2025.

“México siguió siendo el principal beneficiario de la IED en manufactura relacionada con la deslocalización cercana, pero la disminución en los valores anunciados para proyectos nuevos y en el número de proyectos en 2025 sugiere una mayor cautela por parte de los inversores, especialmente en actividades orientadas a la exportación expuestas a la incertidumbre de la política comercial”, dijo la UNCTAD.

(Con información de Roberto Morales).