Peso mexicano avanza ante el dólar por optimismo sobre Oriente Medio; cierra estable la semana 

El peso mexicano avanzó frente al dólar en la jornada de este viernes. La divisa local ganó terreno apoyada por un mayor apetito por activos de riesgo en los mercados ante los esfuerzos diplomáticos que buscan encontrar una solución a la guerra en Oriente Medio.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4779 unidades por dólar. Frente a un registro de 17.5455 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para el peso una mejora de 6.76 centavos o 0.39 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5461 unidades y un nivel mínimo de 17.4710. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, subió 0.05% a 100.96 unidades.

El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había aceptado el regreso de las conversaciones de paz con Irán después de que el gobierno iraní solicitara volver a la mesa. No obstante, Trump aclaró que el alto el fuego entre ambos países no se retomaba.

"El peso mexicano ganó terreno frente al dólar, apoyado por los acercamientos diplomáticos entre Washington y Teherán para evitar una escalada de las tensiones en la región, lo que ha reducido el nerviosismo entre los inversores", destacó Monex Grupo Financiero.

En este contexto, la cotización terminó la semana con pocos cambios, tras haber alcanzado un máximo de dos semanas con la reactivación de la guerra. Frente a un cierre de 17.4774 pesos el viernes de la semana pasada, la paridad terminó prácticamente sin cambios.

"Anticipo que el peso mantendrá una fase de consolidación durante la próxima semana. Se espera una cotización relativamente estable, operando en un rango técnico de entre 17.35 y 17.57 unidades", dijo Felipe Mendoza, analista del broker EBC Financial Group.