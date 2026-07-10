Canjean más de 11,000 armas con Sheinbaum

El programa federal “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha logrado el canje voluntario y anónimo de 11,679 armas de fuego en todo el país desde el inicio de la actual administración, el 1 de octubre de 2024, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante un evento realizado en la Basílica de Guadalupe con motivo del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

Al encabezar el acto junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y mandos del gabinete de seguridad, la funcionaria detalló que, con corte al 6 de julio de 2026, la ciudadanía ha entregado 6,404 armas cortas, 3,419 armas largas y 1,856 granadas, además de más de 700,000 cartuchos.

Rodríguez destacó que el programa permite a la población entregar armas, municiones y explosivos de manera voluntaria, anónima y sin investigación alguna, a cambio de una compensación económica, con el propósito de reducir los riesgos asociados a la posesión de armamento en los hogares.

“Si una sola vida se salva con este programa, bien vale la pena todo el esfuerzo”, afirmó la titular de Gobernación, pues señaló que la destrucción de miles de armas también representa la prevención de muertes y lesiones derivadas de su uso.

La secretaria señaló que el programa ya opera en las 32 entidades federativas, apoyado por brigadas de difusión integradas por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, quienes realizan recorridos, perifoneo y distribución de información para incentivar la participación ciudadana.

Sheinbaum llama a entregar armas

Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población a entregar voluntariamente las armas que tengan en sus hogares y reiteró la exigencia al gobierno de Estados Unidos para detener el tráfico ilegal de armamento hacia México, al señalar que tres de cada cuatro armas aseguradas o entregadas en el país provienen de territorio estadounidense.

“Si pensamos que cada arma hubiera sido utilizada dos veces, son 22,000 vidas. Y si lo sumamos con las que fueron incautadas, pues ya lo mencionó aquí el general, son 40,000 armas, que han permitido disminuir la violencia en México”, dijo durante el evento.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo insistió en que la mayor parte de las armas utilizadas por la delincuencia en México ingresan ilegalmente desde Estados Unidos, por lo que pidió reforzar la cooperación bilateral para frenar ese flujo.